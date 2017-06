Zelfs pittig voor een boa

Ineens is het aandoenlijk, de oefening waarmee Nicole Eykelenboom en Djenti Verbrugge zich vorig jaar lieten kronen tot Nederlands kampioen acrogym. Tussen de krachtpatserij van hun sprongen en salto’s loopt Eykelenboom (23) ineens een paar passen met Verbrugge in haar armen, alsof de 15-jarige een baby is. Die vervolgens soepel naar de grond glijdt en in één vloeiende beweging alweer hoog boven het hoofd van haar partner zweeft. Met het lichaam in een knoop die zelfs voor een boa een pittige opgave zou zijn. „Onze kracht ligt in ons uithoudingsvermogen en in de moelijkheidsgraad van onze oefeningen”, zei Eykelenboom vorig jaar. Ja, de moeilijkheidsgraad van de oefeningen was ons al opgevallen: don’t try this at home. Het acrogymduo van DOS Monster verdedigt zijn titel dit weekend op het Fantastic Gymnastics NK, een naam die een beetje klinkt naar cupcakes en prinsessenjurken, maar dat is schijn: de kampioenen trainen gewoon drie uur per dag.

Veel belangrijker zijn de World Games, die volgende maand in Wroclaw worden gehouden: het grootste evenement voor niet-olympische sporten. Denk aan korfbal, kickboksen, squash en vuistbal. Of al die sporten ooit (vuistbal bestaat al sinds de derde eeuw) olympisch worden is de vraag, maar ik denk niet dat de IOC-bazen na het zien van Eykelenboom en Verbrugge de acrogymmers nog lang buiten de deur kunnen houden. En als ze dan eenmaal op de Spelen staan, kan Verbrugge prachtig bij de openingsceremonie één van de vijf olympische ringen uitbeelden.