Regisseur John Avildsen (81) overleden

De Amerikaanse filmregisseur John Avildsen is vrijdag in Los Angeles op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau AP. Avildsen won in 1977 de Oscar voor de beste regisseur voor zijn film Rocky. Hij regisseerde in de jaren tachtig ook de films uit de Karate Kid-serie. Avildsen stierf aan alvleesklierkanker.

Boksfilm Rocky kwam in 1976 in de bioscoop en is één van de hoogst gewaardeerde sportfilms aller tijden. De film lanceerde de carrière van hoofdrolspeler Sylvester Stallone. Rocky kreeg tien Oscarnominaties. Daarvan verzilverde de film er drie: naast die voor de beste regisseur ook die voor de beste montage en de belangrijkste, die voor de beste film.

225 miljoen

Het scheelde overigens weinig of Avildsen had Rocky helemaal niet geregisseerd. Stallone, die ook het script van de film schreef, wilde Avildsen als regisseur. Die kon echter niet, omdat hij werkte aan een andere productie. Toen die film werd geschrapt omdat het budget op was, kon Avildsen alsnog aan de slag met Rocky.

Uiteindelijk schoot hij de rolprent met een budget van 1 miljoen dollar. Rocky zou 225 miljoen dollar opleveren. Avildsen bedankte voor de onvermijdelijke vervolgsfilms, totdat de filmmaatschappij aanklopte met het script voor Rocky V. Dat Rocky daarin zou sterven, vond Avildsen zo’n sterke plotwending dat hij het project aannam. Tijdens het filmen beslisten de producers vervolgens dat Rocky toch moest blijven leven. “Je draait je melkkoe niet de nek om”, zei Avildsen daarover.

Stallone herdacht Avildsen vrijdag in een verklaring:

“Ik heb zo’n beetje alles te danken aan John Avildsen. Zijn regie, zijn passie, zijn onverzettelijkheid en zijn enthousiasme - vooral zijn enthousiasme - hebben Rocky tot de film gemaakt die hij is geworden. Hij heeft mijn leven veranderd en ik zal altijd bij hem in het krijt staan. Ik zal hem missen.”

Na Rocky scoorde Avildsen nog een verrassende bioscoophit met The Karate Kid (1984). Die film, waarin een gepeste jongen karate leert van een oude Japanse grootmeester, leverde meer dan 90 miljoen dollar op. Hoofdrolspeler Pat Morita kreeg een Oscarnominatie. Avildsen regisseerde ook het tweede deel (1986) en het geflopte derde deel (1989) van de Karate Kid-serie.