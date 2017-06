Met nieuwe voorzitter is rust niet teruggekeerd bij 50Plus

Na drie uur presentaties, moties, amendementen en tegenamendementen was het zover: witte rook bij 50Plus. Jan Zoetelief (61) is de nieuwe voorzitter en opvolger van oprichter Jan Nagel (77). Dat ging niet zonder slag of stoot. Zoetelief, voorgedragen door het bestuur, had maar liefst drie tegenkandidaten. Eén van hen, Dick Schouw, was zelfs met een hele bus vol aanhangers uit Brabant komen aanzetten, en bestookte leden nog bij de ingang van theater Gooiland in Hilversum met folders. Kandidaat-voorzitter Arno Haije stond handen te schudden met wie er maar binnenkwam lopen.

De verkiezing zelf vond achter gesloten deuren plaats. Alleen leden met stemrecht mochten naar binnen. Omdat het over personen gaat, zei de woordvoerder, mocht de pers er niet bij.

Onvrede

Maar duidelijk was dat de partijtop gespannen was. De afgelopen maanden was de onvrede onder leden van 50Plus gegroeid. De top zou nauwelijks naar hen luisteren, noch hun informeren. Leden die veel hadden gedaan voor de partij werden gepasseerd toen de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer werd vastgesteld. En toen Zoetelief voorgedragen werd door het hoofdbestuur en als enige een podium kreeg zich te presenteren, werd dat opnieuw gezien als een poging de leden af te poeren.

De opstand werd geleid – of in ieder geval gedreven – door Schouw. Maar ook andere leden komen tijdens de ochtend af en toe naar buiten om hun frustraties te uiten. Op de vraag of het binnen een beetje gezellig is, antwoordt niemand volmondig ‘ja’.

Andreas van der Schaaf, gemeenteraadslid in Gooise Meren, spreekt over “een hoop gekissebis”: “Het is zorgelijk hoe het nu gaat. Je hoopt dat iemand nu kijkt wat ons verbindt.” Jan Waterlander, statenlid uit Friesland, zegt: “Bij de top domineert de angst en achterdocht voor iedereen die een andere mening heeft.” Irene van Breemen-Schneider uit Leeuwarden, heeft het over “een kippenhok vol haantjes”.

Als na drie uur gestemd wordt, blijkt Zoetelief 143 van de 270 stemmen te hebben gekregen, Haye 70 en Schouw 44. De vierde kandidaat had zichzelf al teruggetrokken gedurende de ochtend.

Genegeerd

Zoetelief noemde het “scherpe debat” een voorbeeld van hoe het “bloeit en borrelt” binnen de partij. Hij beaamde dat de leden het afgelopen jaar wat waren genegeerd. “Maar we hebben alles op alles gezet om de eenmansfractie in de Tweede Kamer te vergroten. Dat kostte energie en aandacht, daar lag het accent.”

Opvallend genoeg stond een evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen zaterdag niet op de agenda. 50Plus leek even een tiental zetels te kunnen halen, maar kreeg er uit eindelijk vier. Een verdubbeling van het resultaat van 2012, maar toch beneden de verwachtingen.

Het wetenschappelijk bureau van de partij kreeg de opdracht de redenen te onderzoeken en enquêteerde of sprak 160 mensen die bij de campagne betrokken waren. Het resultaat daarvan had af kunnen zijn, maar het bestuur besloot de kwestie door te schuiven naar een volgende vergadering. „We hebben in het hoogste tempo gedaan”, zei Richard de Mulder van het wetenschappelijk instituut voor de partijbijeenkomst van zaterdag. „We hebben wel iets, maar het hoofdbestuur wilde het niet op de agenda. Zij bepalen.”

Jan Zoetelief (61) is wethouder Werk & Inkomen, Armoedebestrijding en Economie & Toerisme in Nijmegen voor Verenigde Senioren Partij. Hij was onder meer fysisch geograaf en aardrijkskundeleraar. Hij voerde campagne met de kreet: “Met de juiste kapitein aan boord is geen zee te hoog en vaart het vlaggenschip van 50Plus koersvast op zijn doel af.” Hij wil nu de partij “van onderaf” vernieuwen door met de regiobesturen in debat te gaan.

Mmv Emilie van Outeren