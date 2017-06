Marcel Keizer officieel de nieuwe trainer van Ajax

Het hing al een tijdje in de lucht, maar Ajax heeft Marcel Keizer zaterdag ook echt officieel benoemd nieuwe hoofdtrainer. De Amsterdamse clubleiding schuift de 48-jarige coach van Jong Ajax door naar de hoofdmacht, waar hij Peter Bosz opvolgt.

Ajax maakte dit nieuws bekend op zijn website. Bosz verliet Ajax na een dienstverband van slechts een jaar voor de Duitse topclub Borussia Dortmund.

Keizer ondertekent op korte termijn een contract tot medio 2019, met een optie op nog een seizoen. Onder leiding van Bosz greep de recordkampioen uit Amsterdam weliswaar naast alle prijzen, maar bereikte Ajax met aantrekkelijk voetbal wel de finale van de Europa League. Daarin was Manchester United vorige maand te sterk (2-0).

Aantrekkelijk voetbal

Keizer, die zelf in de jeugdopleiding van Ajax zat maar in de hoofdmacht slechts tot vijf officiële wedstrijden kwam, maakte afgelopen seizoen indruk bij Jong Ajax. De neef van het overleden clubicoon Piet Keizer leidde de Amsterdamse beloften naar de tweede plaats in de Jupiler League.

Evenals Bosz bij de hoofdmacht liet Keizer het tweede elftal aantrekkelijk voetballen, in de traditie van de Amsterdamse club. De clubleiding kwam daarom al snel bij hem uit na het plotselinge vertrek van Bosz. Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt:

“Vanaf het moment dat de kans bestond dat wij op zoek moesten naar een andere trainer, was Keizer voor het Technisch Hart de geschikte kandidaat. Het past bij Ajax om eerst intern te kijken naar opvolging. Marcel kent de spelers, de organisatie en staat achter de filosofie van de club. Bovendien heeft hij het bij de beloften, met een duidelijke speelwijze, uitstekend gedaan. Met goede en gevarieerde trainingen heeft hij de spelers zichtbaar beter gemaakt.”

‘Pak deze kans met beide handen aan’

Keizer zelf had zich eigenlijk ingesteld op nog een jaar bij Jong Ajax. Hij stelt op de website van Ajax: