Rechtszaak tegen Bill Cosby ‘mislukt’

De rechtszaak tegen de 79-jarige Bill Cosby, aangeklaagd wegens vermeend seksueel misbruik, is geëindigd zonder vonnis. De jury wist niet tot een gezamenlijk oordeel te komen, meldt persbureau AP zaterdag.

De leden van de jury overlegden meer dan 52 uur met elkaar, verspreid over zes dagen, voordat ze de rechter meedeelden dat ze niet tot een unaniem oordeel konden komen. Daardoor blijft het de vraag of de voormalige televisiester, vooral bekend van The Cosby Show, Andrea Constand met drugs heeft verdoofd en daarna heeft aangerand, of niet. Dit alles zou zijn gebeurd in Cosby’s huis in een buitenwijk van Philadelphia in 2004.

De rechter oordeelde na de mededeling van de jury dat de rechtszaak was mislukt. Het betreft een zogeheten: ‘mistrial’.

Tientallen beschuldigingen van seksueel misbruik

Was Cosby schuldig bevonden, dan had hij de rest van zijn leven de cel in kunnen gaan. Tientallen vrouwen hebben Cosby de laatste jaren beschuldigd van aanranding en verkrachting. De zaak van Constand was echter de enige die nog niet was verjaard.

De advocaat van Cosby stelt dat de acteur en komiek een liefdesrelatie had met Constand en dat de seks die de twee hadden met instemming van beiden plaatsvond.

De aanklagers gaven direct na de mislukte rechtszaak aan dat zij willen proberen Cosby opnieuw voor de rechter te brengen.

Civiele rechtszaken van vrouwen die Cosby zou hebben verkracht

NRC-correspondent Diederik van Hoogstraten schreef begin deze maand al over de rechtszaak: