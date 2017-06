Iraaks leger herovert grenspost op IS

Het Iraakse leger heeft een grensovergang tussen Syrië en Irak heroverd op terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat meldt het Iraakse leger zaterdag in een verklaring, aldus persbureau AP. De grenspost is van strategisch belang omdat hij op de route ligt tussen Damascus, de hoofdstad van Syrië en Bagdad, de hoofdstad van Irak.

De aanval op de grenspost al-Waleed, in Syrië al-Tanf genoemd, werd ondersteund door luchtaanvallen van de internationale coalitie geleid door de Verenigde Staten. Vlak bij de grensovergang zijn sinds vorig jaar Amerikaanse militairen gestationeerd.

De grensovergang werd in mei 2015 door IS ingenomen. Het was de laatste grenspost die het Syrische regime destijds nog in handen had en het was voor de terreurgroep een belangrijke overwinning. De inname van de grenspost zorgde voor een betere verbinding tussen het oosten en midden van Syrië en de Iraakse provincie Anbar.

IS ligt zwaar onder vuur. Om de Iraakse stad Mosul wordt al maanden hevig gevochten. De stad werd in 2014 ingenomen door Islamitische Staat en sinds eind vorig jaar probeert het Iraakse leger met behulp van een internationale coalitie de stad te heroveren. Het oostelijke deel van Mosul is inmiddels heroverd op IS maar om Oost-Mosul wordt nog steeds gevochten. Eind mei startte het leger met het laatste offensief.

Bekijk hieronder de video: hoe Islamitische Staat opstond en weer ondergaat