Haring en/of chenin blanc

Op Fijnedag.nl is precies te zien aan welk al dan niet feestelijk thema een bepaalde datum is toegeschreven. Daaruit valt op te maken dat een jaar in ieder geval te weinig dagen telt om iedere fijne dag 24 uur exclusiviteit te garanderen. Neem deze 17e juni. Een zaterdag die tevens Dag van de Architectuur, Dag voor de Bestrijding van Droogte en Woestijnvorming en, niet geheel onbelangrijk voor de liefhebbers van nieuwe haring, Vlaggetjesdag is. Maar als het aan de Zuid-Afrikaanse Chenin Blanc Association ligt, moeten deze verder inschikken. In de VS zag in 2014 #DrinkCheninDay het licht, bedoeld om de veelzijdigheid van dit wit te benadrukken. Een aantal weken voorafgaand aan de dag zelf werden sociale media ingezet om dagelijks recepten te delen waar Zuid-Afrikaanse chenin blanc bij schittert. Klaarblijkelijk was het succesvol want het kreeg een vervolg in Zuid-Afrika zelf en wordt verder uitgebreid. Waarschijnlijk geeft dit scheve ogen bij de Franse producenten. Chenin blanc vindt zijn oorsprong in de Loire. Naast sauvignon blanc is het de belangrijkste druif in de streek en tekent voor legendarische wijnen uit Savennières en Jasnières. Quarts de Chaume wordt zelfs beschouwd als een van de beste zoete wijnen ter wereld. Maar ja, er staat in Zuid-Afrika meer chenin blanc aangeplant dan in Frankrijk. En in marketingcommunicatie zijn de Franse wijnmakers nooit sterk geweest.

Namens Wines of South Africa Europa ontving ik drie flessen chenin blanc. Ik proefde een indrukwekkende Springfontein 2014, ‘Jil’s Dune’ uit Walker Bay (24,95 euro; winematters.eu). Een stapeling exotisch fruit, roombroodjes, kaneelbeschuitjes en zachte zuren. Een prettig onaangepaste Perdeberg 2015 ‘Dryland’ uit Paarl. Perzikachtig, suikermeloen en met wild dansende zuren. (11,99 euro; Grapedistrict.nl). Plus een lichte, bijkans transparante lichtperige en frisgeboende Solms 2016, ‘Delta’ uit Western Cape (6,50 euro). Wijn-spijssuggesties vindt u op www.chenin.co.za/drinkchenin2017. Zoek echter niet naar chenin blanc en Hollandse nieuwe. Dat is bepaald geen match. Maar goed ook. Onze vaste begeleider, het kelkje jenever, pootje lichten gaat natuurlijk te ver.