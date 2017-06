Doodstraf geëist tegen 31 Egyptenaren voor bomaanslag

Een rechtbank in de Egyptische hoofdstad Kairo heeft zaterdag de doodstraf geëist tegen 31 mensen. Zij zijn schuldig bevonden aan betrokkenheid bij een bomaanslag in 2015, die het leven kostte aan de hoogste Egyptische openbaar aanklager. Dat meldt persbureau AP.

Het vonnis wordt op 22 juli officieel door de rechtbank bekrachtigd. Voor die tijd geeft een hoge islamitische schriftgeleerde nog zijn niet-bindende advies over de kwestie. Dat is echter een formaliteit bij strafzaken waarin de doodstraf wordt geëist. De strafmaat zal er hoogstwaarschijnlijk niet door veranderen. Tegen de definitieve uitspraak kunnen de veroordeelden nog in beroep gaan.

Autobom

De 31, van wie vijftien nog voortvluchtig zijn, zaten volgens de rechtbank achter de moordaanslag op aanklager Hisham Barakat. Die kwam in juni 2015 om het leven terwijl hij onderweg was naar zijn werk in het centrum van Kairo. Een autobom explodeerde op het moment dat Barakats konvooi langs kwam rijden. Negen mensen raakten gewond.

Barakat voerde als openbaar aanklager een felle campagne tegen leden van de Moslimbroederschap. Die beweging had het in Egypte voor het zeggen onder president Mohamed Morsi, maar is verboden sinds Morsi in 2013 via een militaire staatsgreep werd afgezet. Barakat vervolgde duizenden leden van de Moslimbroederschap. Honderden van hen kregen de doodstraf of levenslang. Barakats harde optreden kwam hem op kritiek te staan van mensenrechtenorganisaties.

Hamas-leden

De Egyptische overheid meent dat de Moslimbroederschap achter de aanslag op Barakat zit, samen met Hamas-leden uit de Gazastrook. De groeperingen ontkennen echter hun betrokkenheid. Vorig jaar toonde de regering een video waarop te zien is hoe een aantal verdachten schuld bekent, en toegeeft een Hamas-training te hebben ondergaan. Later trokken zij hun bekentenissen weer in. Die zouden zijn verkegen onder invloed van marteling.

Momenteel geldt in Egypte de noodtoestand. Die is zeker nog tot medio juli van kracht, nadat president Abdel Fattah al-Sisi hem in april afkondigde. Reden voor dat besluit was een reeks bomaanslagen op koptische christenen in de steden Alexandrië en Tanta, waarbij minstens 44 mensen om het leven kwamen. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) claimde de aanvallen.

IS dook in 2014 voor het eerst op in Egypte. Sindsdien plegen de extremisten geregeld aanslagen. IS beweert bijvoorbeeld in 2015 een Russisch passagiersvliegtuig te hebben opgeblazen, met 224 doden als gevolg. De beweging is vooral actief in de Sinaï-woestijn, in het noordoosten van Egypte.