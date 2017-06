Dodental door brand in flat Londen naar 58

Het veronderstelde dodental door de brand in Grenfell Tower in Londen is zaterdag door de politie bijgesteld naar 58. De politie baseert zich daarbij op cijfers over vermiste personen van wie wordt aangenomen dat zij in de toren aanwezig waren tijdens de brand. Dat meldt persbureau Reuters.

Politiecommissaris Stuart Cundy van Londen zei zaterdagmiddag:

“Helaas zijn er op dit moment 58 personen over wie we te horen hebben gekregen dat zij zich in de Grenfell Tower bevonden die nacht, en dat zij zijn vermist. Daarom moeten we helaas aannemen dat zij overleden zijn.”

Dodelijkste brand in Londen sinds Tweede Wereldoorlog

Als dit aantal van 58 dodelijke slachtoffers officieel wordt bevestigd, is de brand de dodelijkste in Londen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het overlijden van dertig van de 58 slachtoffers is al bevestigd. De lichamen van zestien doden bevinden zich in een mortuarium.

Cundy waarschuwde dat het dodental nog altijd verder kan oplopen.

De politiecommissaris riep mensen die aan de vlammenzee zijn ontkomen op zich te melden op het politiebureau.

“Ik wil weten, en wij willen allemaal weten, dat je veilig en gezond bent.”

Ook liet hij weten dat beeldmateriaal vanuit de brandende Grenfell Tower zondag zal worden vrijgegeven.

Koningin: geen uitbundige festiviteiten met verjaardag

De Britse koningin Elizabeth II viert zaterdag officieel haar 91e verjaardag, maar volgens de vorstin is er dit jaar weinig reden voor uitbundige festiviteiten. Ze stelt volgens een officiële verklaring van het paleis:

“Het land zag de afgelopen maanden een opeenvolging van verschrikkelijke tragediën.”

Ze doelt daarmee niet alleen op de brand in de Grenfell Tower, maar ook op de recente terroristische aanslagen in Manchester en Londen.

Elizabeth is feitelijk op 21 april jarig, maar brengt die dag meestal in besloten kring door. Later volgt dan haar ‘officiële’ verjaardag, waarop allerlei festiviteiten plaatsvinden. Toch is de sfeer zaterdag allesbehalve feestelijk. De koningin spreekt over een “erg sombere stemming in het land”.