Defensie doet integriteitsonderzoek naar Kamp

Het ministerie van Defensie stelt een integriteitsonderzoek in naar voormalig minister Henk Kamp. Dat bevestigt het ministerie naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. Kamp zou als minister van Defensie giften hebben aangenomen van het autobedrijf Pon.

Het onderzoek wordt ingesteld naar aanleiding van twee klachten van twee voormalig werknemers. Naast de klacht over de giften zouden de voormalig werknemers ook een klacht hebben ingediend over hun ontslag. Volgens de twee was er sprake van ‘willekeur’. Het onderzoek zal ‘zo snel mogelijk’ van start gaan, aldus een woordvoerder van Defensie. Oud-secretaris-generaal en hoogleraar arbeidsverhoudingen Roel Bekker gaat het onderzoek uitvoeren.

Het integriteitsonderzoek staat los van het gerechtelijke onderzoek rond de zaak-Dotterbloem. In deze grootschalig corruptiezaak zouden politie- en defensieambtenaren zich hebben laten omkopen door autobedrijven, zoals Pon. Pon leverde auto’s aan de politie en het ministerie van Defensie.

Vrijdag werd bekend dat Kamp niet hoef te getuigen in de zaak. Volgens de rechter was er onvoldoende aangetoond dat Kamp direct betrokken was. Wel zou hij gratis navigatie-cd’s hebben gekregen. Met de autobedrijven is geschikt.