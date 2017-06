Agent die zwarte man doodschoot in Minnesota vrijgesproken

Een politieagent die vorig jaar juli in de Amerikaanse staat Minnesota een zwarte man doodschoot, is vrijdag vrijgesproken van doodslag. Dat meldt persbureau Reuters. De schietpartij in de stad St. Paul kreeg veel aandacht, onder andere omdat de vriendin van het slachtoffer de nasleep van het incident live uitzond op Facebook.

Politieagent Jeronimo Yanez zette het slachtoffer, de 32-jarige kantinemedewerker Philando Castile, in de stad St. Paul aan de kant voor een verkeerscontrole. Castile vertelde de agent dat hij een vuurwapen had. Toen hij vervolgens zijn hand naar zijn zak bewoog, schoot Yanez vijf kogels op hem af.

4-jarige dochter

Tijdens het proces getuigde agent Yanez dat hij vuurde omdat hij vreesde voor zijn leven. Yanez dacht dat Castile zijn vuurwapen wilde trekken. “Ik zei dat hij van zij wapen af moest blijven!”, schreeuwt Yanez op de video die Castiles vriendin maakte. Zij zat naast hem in de auto, op de achterbank zat haar 4-jarige dochtertje.

Volgens de openbaar aanklager was er echter geen sprake van een bedreigende situatie. Castile zou gewoon hebben meegewerkt met de verkeerscontrole. “Hij liet de agent weten dat hij gewapend was, en wilde daarna gewoon zijn portemonnee en identiteitsbewijs uit zijn zak pakken”, zegt Castiles vriendin op het Facebookfilmpje. Castile had een vergunning voor het wapen.

De jury koos na een beraad van vijf dagen de kant van de politieagent. De twaalf leden, van wie er twee zwart waren, spraken Yanez vrij van alle aanklachten.

Protesten

Het oordeel leidde volgens persbureau AP tot protesten in St. Paul. Honderden demonstranten blokkeerden een drukke weg in het centrum. Zij kwamen tegenover de politie te staan, maar tot ongeregeldheden kwam het niet. Na zo’n anderhalf uur vertrokken de meeste demonstranten weer.

De moeder van Castile vindt dat de vrijspraak van de politieagent bewijst dat “het systeem zwarte mensen nog altijd in de steek laat”. In de Verenigde Staten zorgden incidenten waarbij politieagenten de afgelopen jaren zwarte burgers doodschoten voor de opkomst van de Black Lives Matter-protestbeweging.

Eén zo’n schietpartij leidde in 2014 en 2015 tot grote ongeregeldheden in Ferguson, Missouri. Vorig jaar bracht de dood door politiekogels van de ongewapende cd-verkoper Alton Sterling veel boosheid teweeg in de zwarte gemeenschap in de VS.