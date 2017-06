Klusdrang (zes tips voor de beginnende klusser)

Het begon zo. De verhuizing was net achter de rug toen de man het huis verliet. Hij nam de bank mee en liet het to-dolijstje achter. Ontbrekende plinten, spiegels die nog niet waren opgehangen, meubels die opnieuw in elkaar gezet moesten worden (tip 1: laat Ikea-kasten achter in de oude woning). En toen was het Vaderdag.

Moederdag was ook al niet echt een feest dat jaar, en nu ook nog Vaderdag. Er waren twee opties: onder de dekens gaan liggen simmen tot het maandag was of op zoek gaan naar een compensatiecadeau. Het werd dat laatste en het werd een accuklopboormachine. Het was de agressieve uitstraling die instantbevrediging gaf, maar de diepe voldoening kwam toen de spiegels en de schilderijen hingen. Allemaal zelf gedaan. De klusangst overwonnen.

Sinds 2006 is Vaderdag voor mij elk jaar het moment om een nieuw stuk gereedschap uit te zoeken. Een mooie dopsleutelset, een schuurmachine, een zaag. Allemaal aangeschaft voor fuck-Vaderdag-dag. Met in het achterhoofd de toch wel wijze raad van de ex (tip 2): negeer die voordeelbak bij de kassa. Koop goed gereedschap of koop het niet.

Goed gereedschap bleek overigens geen garantie voor succes. Hier en daar zijn de sporen van acute klusdrang te zien. Een scheve poot onder het bed, een gat dwars door een muur heen wegens te enthousiast boren, een kuil in de houten vloer als gevolg van te fanatiek schuren.

Ongelukken gebeuren meestal onder invloed van dtupe combinatie enthousiasme, ongeduld en overmoed: Laten we zelf een bed timmeren! Vanavond! Kan ik heus wel! En dan denken dat je zonder blokhaak ook wel een rechte poot kunt zagen (tip 3: maak een bed zonder voor- of achterkant, zodat je de scheve poot in de hoek kunt zetten waar je ’m niet ziet.)

Tip 6: laat merken dat je niets weet en niets kan

Collateral klus-damage hoort erbij. Veel fouten moet je eerst een keer maken voordat je ze kunt voorkomen (tip 4: zet niet de voordeur open als je net de vloer van de hal gelakt hebt). Veel fouten zijn trouwens goed te herstellen. Voor verkeerd geboorde gaten zijn er muurvullers en verfdruipers kun je weer wegschuren.

Ongelukken voorkomen is bovendien veel makkelijker geworden sinds 2005, het jaar dat YouTube werd opgericht. Wat de uitvinding van penicilline voor mensen met een infectie heeft betekend, betekent YouTube voor mensen met klusdrang. Het loopt nu veel vaker veel beter af. Op YouTube vind je alles van ‘schilderij ophangen´ tot ‘dakkapel plaatsen’ en ‘fundering waterdicht maken’. Dat wil niet zeggen dat iedereen zijn eigen fundering moet willen aanleggen (tip 5: huur voor alles wat lekkage kan veroorzaken een professional in), maar wel dat ‘wist ik niet’ geen excuus meer is.

Het allerleukste is dat je als prutsklusser op zoveel gevraagd en ongevraagd advies kunt rekenen. Ga met een kindertekening van een bureau naar een houthandel en na een half uur sta je buiten met op maat gezaagde planken en een op de millimeter nauwkeurig getekende werkbeschrijving. Als je jezelf niet deskundiger voordoet dan je bent, zal iedereen met een beetje beroepseer je willen helpen (tip 6: laat merken dat je niets weet en niets kan).

De relatie met de ex is inmiddels van dien aard dat ik zijn Kärcher mag lenen. Die hoef ik mezelf dus niet meer cadeau te doen. Dan blijft er dit jaar geld over voor een tool trolley. Een extra grote, met genoeg ruimte voor de rijke collectie van tien jaar gereedschap verzamelen.