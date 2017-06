‘Wielrennen is het nieuwe golfen’

Een groep van zo’n vijftien wielrenners, in T-shirts van bouwbedrijf Aan de Stegge Twello, beklimt de Bemelerberg in Zuid-Limburg. Zwoegend rijden ze door de regen, die de hele ochtend al gestaag naar beneden komt. Het valt niet op, maar een van de fietsers is oud-profwielrenner Joop Zoetemelk. Zijn gele trui, 37 jaar geleden gewonnen en speciaal voor deze gelegenheid aangetrokken, is onzichtbaar onder zijn zwarte regenjas. Niet lang nadat Zoetemelk is gepasseerd volgen er andere groepjes wielrenners, geleid door onder meer Steven Rooks, Michael Boogerd en Gert Jakobs.

„Vroeger gingen we met onze relaties golfen of zeilen”, zegt Marco van der laan (52), directeur van Aan de Stegge. „Nu nodigen we ze uit om te gaan wielrennen.” Van der Laan vertelt dat zo’n 160 relaties van Aan de Stegge, dat bedrijfsgebouwen en parkeergarages bouwt, vandaag zijn afgereisd naar Zuid-Limburg. De deelnemers maken een fietstocht van negentig kilometer, over het parcours van de Amstel Gold Race – de enige Nederlandse wielerklassieker. „Het is lekker om met z’n allen moe te worden”, zegt Van der Laan. „Dat geeft een beter gevoel dan een potje golfen.”

De jaarlijkse wielerdag van Aan de Stegge ontstond zes jaar geleden. Een aantal collega’s deed toen mee aan Alpe d’HuZes, een wielertocht in de Alpen om geld in te zamelen voor kankerpatiënten. „Om de sponsors te bedanken organiseerden we daarna een fietstocht in Zuid-Limburg. Dat beviel zo goed, dat we er sindsdien elk jaar heen gaan.” Inmiddels stappen werknemers van Aan de Stegge rond de opening van bouwprojecten ook graag op de fiets. „Dan organiseren we bijvoorbeeld een klimtijdrit in een parkeergarage.”

Bezemwagen

Steeds meer bedrijven fietsen met bekende wielrenners. Een relatiedag zonder moe te worden, met een barbecue als afsluiting, is niet meer van deze tijd. Precieze cijfers zijn niet voorhanden, maar een rondgang langs voormalige wielerprofs leert dat ze anno 2017 aanmerkelijk vaker ingehuurd worden voor bedrijfsuitjes dan een paar jaar geleden. Voor sommige oud-renners, zoals Gert Jakobs, zijn deze clinics, zoals de bedrijfsuitjes genoemd worden, zelfs de belangrijkste inkomstenbron. Sinds Jakobs met zijn grappen furore maakte in het RTL-televisieprogramma Tour du Jour is hij uitgegroeid tot marktleider in het schnabbelcircuit.

De 160 genodigden van Aan de Stegge zijn vanochtend verdeeld over negen groepen, die allemaal begeleid worden door een oud-wielerprof. Sommige groepen gaan snel, bij andere ligt het tempo wat lager. Deelnemers konden van tevoren aangeven in wat voor groep ze wilden zitten. Een aantal relaties zit vandaag voor het eerst op een racefiets, speciaal voor hen heeft Aan de Stegge er een paar gehuurd. En wie onderweg geen zin meer heeft, kan in een meerijdende bezemwagen stappen.

„Ik doe dit soort evenementen zo’n vier of vijf keer per jaar”, zegt Joop Zoetemelk (70), terwijl de zon boven Zuid-Limburg doorbreekt. „Op mijn leeftijd is dat wel genoeg.” Zoetemelk vertelt dat hij veel meer aanbiedingen krijgt, maar meestal de boot afhoudt. „Sommige bedrijfsuitjes zijn leuker dan andere”, lacht hij. Welke tot de leukere categorie behoren? „Voor mij is het belangrijk dat het niet te snel gaat. Ik houd niet van fanatiekelingen, die er een wedstrijd van maken.” Een ander pluspunt is dat er vandaag nog meer voormalige beroepsrenners meerijden. „Het is gezellig elkaar weer eens te zien.”

Steeds meer mensen om mij heen stappen op een racefiets

Van de aanwezige oud-profs is Zoetemelk veruit de bekendste. De relaties van Aan de Stegge staan in de rij om een selfie met hem te maken. Zoetemelk laat het allemaal lachend over zich heen komen.

Hij was vanmorgen ook niet te beroerd om te helpen bij het opspelden van de rugnummers en neemt uitgebreid tijd voor een praatje. Behalve over wielrennen vertelt hij ook over zijn persoonlijke leven. „Dit is een van mijn damherten”, zegt hij trots, terwijl hij op zijn mobiele telefoon een foto te voorschijn tovert. Ook laat hij foto’s zien van zijn kleinkinderen, en van hemzelf samen met Emmanuel Macron. „Toen deze foto genomen werd, was hij nog geen president van Frankrijk.”

Aan de Stegge organiseert de relatiedag in samenwerking met de Amstel Gold Race Xperience in Valkenburg. Het evenementenbureau opereert vanuit een gebouw aan de Plenkertstraat, met kleedkamers, douches en een café-restaurant. Aan de muur hangen krantenknipsels van wielerwedstrijd de Amstel Gold Race. Voor de deur staat een oude Peugeot 504, die ooit dienst deed als ploegleiderswagen. Over het toegangspad is een opblaasbare boog van Amstel bier geplaatst.

Wielermode

De populariteit van wielrennen lijkt alleen maar toe te nemen. In de weekenden vormen hardrijders soms een ware plaag, tot ongenoegen van automobilisten. Aantrekkelijk aan fietsen is bijvoorbeeld dat het veel minder blessuregevoelig is dan hardlopen of voetballen. En zelfs op hogere leeftijd kun je de sport beoefenen. Onder de groeiende groep wielrenners zijn dan ook opmerkelijk veel vijfenzestigplussers.

„Steeds meer mensen om mij heen stappen op een racefiets”, bevestigt Anne-Marie van Dalen (31), een van de weinige vrouwen op de relatiedag van Aan de Stegge. „Onlangs heeft mijn vriend er ook één gekocht. Vorige week reden we samen de Elfstedentocht.” Van Dalen, die werkt voor reclamebureau Image Building, vertelt dat ze begon met wielrennen nadat Holland Property Plaza, een netwerkorganisatie in de onroerend goed sector, vier jaar geleden een tweedaagse tocht organiseerde. „Fietsen is het nieuwe golfen”, zegt ze.

Van Dalen is net klaar met de rit door Zuid-Limburg. De zon schijnt inmiddels, voldaan drinkt ze een glas Radler. „Ik houd van fietsen in een groep”, vertelt ze. „Je gaat samen een uitdaging aan en probeert die met z’n allen te volbrengen. Dit soort tochten zijn een mooie manier om mensen te leren kennen. Dat je begeleid wordt door een bekende wielrenner maakt het extra leuk.” De hellingen in Limburg wist Van Dalen vandaag allemaal te bedwingen. „Vorig jaar deed ik ook mee, maar toen moest ik een keer afstappen omdat het te steil werd. Dat het nu wel lukte, geeft veel voldoening.”

Het wielerpak dat alle relaties vanmorgen hebben gekregen, mogen ze mee naar huis nemen. Aan de Stegge hoopt dat de aanwezigen het nog vaak zullen dragen, als ze zelf gaan fietsen. Het bedrijf heeft dit jaar zelfs een nieuw pak laten maken in Italië, omdat het oude tenue niet meer strookte met de huidige wielermode. Gedateerde kleding past niet bij het imago dat het bouwbedrijf wil uitstralen. Bovendien: hoe meer relaties de kleding de komende tijd aantrekken op de weg, des te meer gratis reclame voor Aan de Stegge.