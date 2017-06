Waarom vrouwelijke auteurs steeds beter verkopen

Wat gelijkheid tussen en man en vrouw betreft, was er in de Amerikaanse literaire wereld lange tijd nogal wat ruimte voor verbetering. Kijk maar naar de bestsellerlijst van The New York Times uit 1975. Slechts 14 procent van de boeken daarop waren geschreven door een vrouwelijke auteur.

Maar de vrouwen zijn bezig aan een opmars. Sinds de jaren negentig is de verdeling tussen de geslachten op de beroemde boekenlijst vrijwel gelijk. De website The Pudding zocht uit waardoor dat komt, en vatte de resultaten samen in een aantal mooie grafieken.

Grafiek The Pudding

Het blijkt alles te maken te hebben met de populariteit van bepaalde boekengenres. Een data-analyse die The Pudding maakte van alle boeken die sinds de Tweede Wereldoorlog in de bestsellerlijst stonden, laat zien dat ‘genreboeken’ - fictie over detectives, vliegende schotels of spionnen - de afgelopen twintig jaar veel minder populair werden. Dat terwijl ‘echte’ literatuur, die qua onderwerp niet in een niche valt, de boekenmarkt ging domineren.

Juist dat laatste type boek wordt sinds de jaren negentig steeds vaker door vrouwen geschreven. Al bijna twintig jaar staan er ongeveer evenveel vrouwelijke literaire auteurs in de NYT-lijst als mannelijke. Hoe meer literaire romans er worden verkocht, des te beter dat dus is voor de emancipatie.

Ook in Nederland zijn er overigens bemoedigende signalen. Thrillers doen het de afgelopen vijftien jaar goed op de hitlijsten, en de meest populaire boeken in dat genre worden door vrouwen als Saskia Noort en Esther Verhoef geschreven. Bovendien mag het Boekenweekgeschenk in 2018 voor de tweede keer in drie jaar door een vrouw worden geschreven. Griet op de Beeck is de gelukkige - de vijftiende pas in 87 jaar, dat wel.