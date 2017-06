Volleybaltrainer aangehouden voor stiekem filmen meisjes

Het OM verdenkt een 27-jarige volleybaltrainer uit het Brabantse Berlicum van het heimelijk filmen van minderjarige meisjes. De man is sinds 22 april geschorst door volleybalbond Nevobo, meldt de bond.

Eind mei is de man door de politie aangehouden. Donderdag besloot de raadkamer dat de man niet vast hoeft te blijven zitten, omdat de kans op recidive niet groot wordt geacht. Wel vindt de raadkamer de verdenkingen dermate ernstig dat hij zich gedurende negentig dagen aan een aantal voorwaarden moet houden. Als hij die overtreedt, komt hij alsnog vast te zitten. Het OM is het er niet mee eens dat de hechtenis geschorst is en heeft hoger beroep aangetekend.

Drie meisjes van 14 en 15 hebben aangifte gedaan volgens het Eindhovens Dagblad, maar mogelijk heeft de man nog meer meisjes gefilmd. Het OM heeft beeldmateriaal in beslag genomen en onderzoekt dat nu.

Actief bij verenigingen en bond

De zaak kwam volgens de volleybalbond aan het licht nadat de ouders van een de meisjes zich bij de vertrouwenspersoon van de volleybalbond meldden met het vermoeden dat ze was gefilmd tijdens het omkleden. Dat gebeurde op 22 maart. Op dat moment is de man geschorst.

Een maand later volgde een officiële ordemaatregel tegen de man van de bond. Die houdt in dat de man gedurende het strafrechtelijk onderzoek geen functie mag bekleden binnen de sport. Een woordvoerder van de bond kan niet zeggen of er nog meer meldingen over de man zijn binnengekomen.

Volgens de bond was de man trainer bij verschillende verenigingen en eerder ook bij de bond zelf. Nu was hij onder meer betrokken bij de Nederlandse Beachvolleybalschool in Eindhoven en bij VV Detac in het Brabantse dorpje Zeeland. Hij had een Verklaring Omtrent Gedrag.