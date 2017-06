Tv-maker Akyol ‘bedreigd’ door Turken

Bedreigingen. Smaad. Laster. Discriminatie. En dat „tien tot twintig keer per dag”, vertelt de Turks-Nederlandse schrijver, columnist en documentairemaker Özcan Akyol uit Deventer.

Vanaf het moment dat bekend werd dat Akyol een documentairereeks De neven van Eus zou maken over Turkije, heeft hij „een hoop bagger” over zich heen gekregen. „Dat ze de Grijze Wolven op me af zullen sturen. Dat ik in Antalya mijn doodskist heb besteld. Dat ze me komen ophalen.”

De bedreigingen bereiken hem digitaal. „Via de mail. Via Facebook. En via de NTR”, die de documentaires uitzendt, zegt Akyol. Aangifte bij de politie heeft hij nog niet gedaan. „Dat ga ik binnenkort doen, als de laatste twee afleveringen zijn uitgezonden. Ik wil niet de indruk wekken dat ik de bedreigingen commercieel uitbuit.” Reageren op de bedreigingen, deels zichtbaar online, wil hij nu wel. „Ik probeer integer te zijn. Ik wil gewoon documentaires maken. Ik ben niet uit op relletjes. Ik ben het ook wel gewend om te worden uitgescholden. Maar ik vind dat ik wel een streep moet trekken. Er moet wel een maatschappelijke discussie op gang komen over dit soort bedreigingen.”

Er is contact met de politie over de bedreigingen. „De politie is goed bezig”, zegt Akyol. „Ik heb alle medewerking gekregen. Kijk, net als de politie weet ik ook dat veel bedreigingen voor een rechter moeilijk te bewijzen zijn. Als iemand mij bedreigt door te zeggen dat hij me komt halen, dan zegt hij straks voor de rechter dat hij alleen met me wilde gaan praten. Het is lastig hard te maken.”

Volgens Akyol gaat de politie wel bij mensen langs die de bedreigingen hebben geuit. „Dat heeft een afschrikwekkend effect.” De politie bevestigt Akyols verhaal. „Wij hebben vrij regelmatig contact”, aldus een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. „Op dit moment zien wij dat de grens van het toelaatbare wordt opgezocht. Als er iets duidelijk strafbaars in de mails had gestaan, dan hadden wij natuurlijk actie ondernomen. We hebben wel mensen opgezocht die die grens opzoeken en hen daarop gewezen.”

De bedreigingen komen veelal van „conservatieve” Turken die in Nederland wonen, zegt Akyol. „Ik zelf kom uit een liberale familie, behorend tot de alevieten, met 20 tot 25 miljoen mensen in Turkije een religieuze minderheid.” Tijdens het filmen in Turkije werd hij door boze Turken ook al belaagd. „Dat wij als westerse mensen van de media in Turkije aan het filmen waren, werkt als een rode lap op een stier. Ik was in Centraal-Anatolië mijn nicht aan het interviewen die loten verkocht op een plein. Wij werden vervolgens belaagd door boze oude mannen, totaal opgehitst door de media daar.” Van de autoriteiten kreeg Akyol overigens alle medewerking om te filmen. „We zijn weleens in de gaten gehouden door ‘stillen’ van de politie. Maar als wij bijvoorbeeld in moeilijke wijken van Istanbul gingen filmen, waren er tegelijkertijd óók politiemensen die ons moesten beschermen. Een kolderieke situatie.”

Steunbetuigingen krijgt Akyol overigens ook. „Van mensen die helemaal zijn ingeburgerd in Nederland, en die om die reden voor de media hier niet interessant zijn.”