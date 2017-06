Trump heft Cuba-deal Obama gedeeltelijk op

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag tijdens een bezoek aan de Cubaanse wijk Little Havana in Miami aangekondigd de versoepeling van de maatregelen tegen de Cuba deels terug te draaien. “Het heeft de Cubaanse bevolking niet geholpen maar alleen het Castro-regime en het Cubaanse leger machtiger en rijker gemaakt. Met Gods hulp zal Cuba een vrij land worden”, aldus Trump in een bomvolle theaterzaal waar hij voor een enthousiast en voornamelijk ouder publiek van Cubaanse ballingen zijn speech hield.

De belangrijkste beperkingen wil Trump op het gebied van Amerikaanse investeringen en toerisme op het eiland. Sinds de Cuba-overeenkomst van Obama, uit eind 2014, is het makkelijker voor Amerikanen geworden om Cuba te bezoeken, er zijn rechtstreekse vluchten en een bootverbinding tussen Miami en Havana gekomen. Trump wil terug naar de vroegere reisbeperkingen. Amerikanen mogen dan alleen onder bepaalde strenge voorwaarden het land bezoeken. Ook moet het onmogelijk worden voor Amerikaanse investeerders om zaken te doen met het GAESA, een handelstak van het Cubaanse leger, dat een groot deel van de bezittingen zoals hotelketens op het eiland in handen heeft.

Hoewel Trump tijdens zijn speech hoog van de toren blies en het Castro-regime opriep vrije verkiezingen uit te schrijven voor de Cubanen en alle politieke gevangenen op het eiland vrij te laten, blijven belangrijke afspraken uit de Obama-deal wel staan. Zo blijft de Amerikaanse ambassade die in het kader van Obama’s toenaderingspolitiek werd heropend gehandhaafd en blijft ook de onder Obama gerealiseerde lucht- en bootverbinding operationeel.

Het deels terugdraaien van de Cuba-deal komt niet onverwacht. Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in Florida aan tegenstanders van Castro de afspraken al ongedaan te maken. Florida kent een grote Cubaanse gemeenschap, die overwegend bestaat uit ballingen die voor het communistische regime zijn gevlucht.

Trump kondigde aan dat hij binnenkort met een nieuw en concreter voorstel komt voor de relatie Cuba en de Verenigde Staten. Hij hoopt daar over in gesprek te kunnen met de Cubaanse regering. “Maar we zullen niet langer zwijgen over de communistische onderdrukking. De Cubanen hebben, net als wij, recht op een vrij leven”, aldus Trump.