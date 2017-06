Sardinerolletjes

Ik heb deze week het beste voor het laatst bewaard. Sowieso is alles uit de Siciliaanse keuken met sardines echt fantastisch, maar dit gerecht is wel het toppunt. Het combineert verse sardines met pijnboompitten, rozijnen, en u kunt er alles aan toevoegen wat u zelf nog lekker vindt. Een pesto van pistachenoten bijvoorbeeld. Sicilianen eten het traditioneel elk jaar met Goede Vrijdag. Als u zelf moeite heeft met het schoonmaken van de vis, kunt u de visboer vragen het voor u te doen.

Verwarm de oven voor op 180 graden (gasstand 4). Verhit de helft van de olijfolie in een koekenpan en rooster daarin het broodkruim langzaam goudbruin. Zet opzij, maar bewaar 2 eetlepels om over het gerecht te strooien voor je het bakt. Meng in een kom rozijnen, ansjovis, broodkruim, peterselie, pijnboompitten, zout en peper grondig door elkaar. Schep ongeveer 1 theelepel van dit mengsel op elke sardine. Rol de sardines op met de staartkant boven en zet ze vast met een cocktailprikker. Schik ze op een bakplaat, bestrooi ze met het resterende broodkruim en besprenkel ze met olie. Leg een laurierblad tussen de rolletjes. Bak de sardines 30 minuten in de hete oven. Laat ze 5 minuten afkoelen voor je ze serveert.