Slachtoffers brand Londen mogelijk nooit geïdentificeerd

Een deel van de slachtoffers van de brand in een flatgebouw in Londen zal mogelijk nooit kunnen worden geïdentificeerd. Dat heeft de de Britse politiecommissaris Stuart Cundy donderdag bekendgemaakt, meldt de BBC.

Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers zal stijgen tot boven de zestig. Cundy hoopt “dat het niet uit zal komen op een getal met drie cijfers”.

De brand brak op woensdag uit in de Grenfell-toren in de wijk North Kensington in West-Londen. Tot nu toe zijn zeventien doden bevestigd. De brandweer doet onderzoek naar de brand, en verwacht geen overlevenden meer te vinden.

Ook is de politie een onderzoek begonnen om vast te stellen of er sprake is van strafbare feiten. Cundy: “Als politie onderzoeken we [de mogelijkheid van] strafbare feiten. Ik zeg niet dat die zijn gepleegd. Dat is waarom we er een onderzoek naar beginnen”.

Bewoners van de flat die de brand overleefd hebben en niet in het ziekenhuis liggen, krijgen vrijdag tijdelijke huisvesting toegewezen. Dat hebben autoriteiten vrijdag bekendgemaakt, meldt ANP. Tot nu toe waren zij opgevangen in sporthallen en hotels. De Grenfell-toren bestaat uit 24 verdiepingen met in totaal 120 appartementen. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen in het gebouw woonden toen de brand uitbrak.