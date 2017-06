Schuldig wint Zilveren Nipkowschijf 2017

De tv-serie Schuldig van Sarah Sylbing en Ester Gould heeft de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. De zesdelige serie van publieke omroep Human, toont de sluipende armoede in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Dat heeft de jury vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De Zilveren Nipkowschijf, vernoemd naar de Duitse uitvinder van de televisie Paul Nipkow, is de oudste televisieprijs van Nederland. De vakprijs wordt sinds 1961 toegekend door een jury bestaande uit mediajournalisten en -critici.

Tv-maker Frans Bromet kreeg een ere-Nipkowschijf voor zijn gehele carrière, en Eva Jinek kreeg van de jury een eervolle vermelding. De Zilveren Reissmicrofoon, voor het beste radioprogramma, is gewonnen door Argos (VPRO/Human). Saillant, want het onderzoeksjournalistieke Radio 1-programma kreeg onlangs te horen dat het een flink deel van zijn zendtijd en budget moet inleveren.

,,Een magistrale serie over armoede”, schreef tv-recensent Hans Beerekamp van NRC in december vorig jaar over de documentaireserie Schuldig. En vlak voor Kerst besprak Beerekamp de serie opnieuw in zijn tv-rubriek Zap: Schuldig toont de ware geest van Kerstmis.

Het is niet de eerste prijs voor de makers van Schuldig. Eerder dit jaar kregen Sylbing en Gould een Tegel voor achtergrondjournalistiek. En vakpublicatie Villamedia riepen de twee uit tot Journalist van het jaar 2016.

Ook genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf waren De zaak Menten van Omroep Max en The Amsterdam Project (RTL 4) van Beau van Erven Dorens.

Over De zaak Menten schreef NRC-recensent Wilfred Takken in novemer: De Zaak Menten: spannende serie over de jacht op een SS’er. Takken interviewde later bovendien journalist Hans Knoop. Hij ontmaskerde kunsthandelaar Pieter Menten als oorlogsmisdadiger: ‘Tv-serie over Menten klopt voor 98 procent’.

En over The Amsterdam Project schreef Beerekamp in NRC: Onder daklozen heeft Beau eindelijk zijn vorm gevonden.