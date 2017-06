Ronaldo: ik heb een zuiver geweten

‘Ronaldo wil Spanje verlaten’, zo staat er in chocoladeletters op de voorkant van A Bola. Volgens de Portugese sportkrant is de stervoetballer zo ‘verbolgen’ over de aantijgingen van de belastingdienst dat hij zijn loopbaan in een ander land voort wil zetten. Dat zou de spits van Real Madrid al aan zijn voorzitter Florentino Pérez hebben laten weten. Ronaldo wordt beticht van het frauderen van 14,7 miljoen euro.

De winnaar van de gouden bal is boven alles gekrenkt in zijn trots. Ronaldo heeft in zijn leven één heilig doel: in alles wat hij doet de beste zijn. En daarbij passen geen beschuldigingen van belastingontduiking bij. Naar eigen zeggen heeft hij niets misdaan. „Ik heb een gerust geweten”, zei Ronaldo tegen een journalist van Deportes Cuatro in Rusland. CR7 bereidt zich daar met Portugal voor op de Confederations Cup.

Real Madrid steunt Ronaldo

De vervolging van Ronaldo volgt op onthullingen van Football Leaks, het datalek op basis waarvan NRC als onderdeel van onderzoeksnetwerk European Investigative Collaborations eind vorig jaar artikelen publiceerde. Destijds werd bekend dat Ronaldo zo’n 63,5 miljoen euro aan inkomsten uit portretrechten had weggesluisd naar de Britse Maagdeneilanden. De Spaanse belastingdienst deed daarna eigen onderzoek waarin een bevestiging volgde. Volgens de fiscus bracht de constructie Ronaldo in vier jaar tijd een kleine 15 miljoen euro op.

Ronaldo heeft steeds openlijke steun gekregen van zijn werkgever Real Madrid. De Spaanse topclub liet in een verklaring weten dat Ronaldo sinds zijn komst in juli 2009 aan al zijn verplichtingen zou hebben voldaan. Dat Ronaldo geen belasting over zijn loon en premies zou hebben betaald staat overigens niet ter discussie.

Real Madrid probeert Ronaldo op andere gedachten te brengen en hoopt dat de speler nog lang in de Spaanse hoofdstad blijft. Ondertussen wordt er in verschillende media al gespeculeerd over de nieuwe club van de aanvaller. Manchester United en Paris Saint Germain worden daarbij het meeste genoemd. Het inlijven van Ronaldo zou in totaal – inclusief belastingen – enkele honderden miljoenen euro’s kosten.