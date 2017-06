‘Rederij Vroon bereikt akkoord met schuldeisers’

Rederij Vroon lijkt voorlopig voort te kunnen bestaan. Het bedrijf heeft een overeenkomst bereikt met zijn schuldeisers, zegt financieel topman Herman Marks in De Telegraaf. De kortlopende schulden bedragen 1,3 miljard euro, zo bleek uit het jaarverslag dat woensdag werd gepubliceerd.

Vroon moet van zijn schuldeisers flink saneren. Het bedrijf zal wel de rentelasten betalen, maar een deel van de aflossingen op de lange termijn schuiven: “Samen met de banken zijn we tot een oplossing gekomen volgens de theorie die zegt: we maken ze allemaal even ongelukkig,” zegt Marks. “Iedereen krijgt nu een deel en op langere termijn zijn alle schulden afgelost.”

De overeenkomst is gesloten met een afvaardiging van de schuldeisers. Volgens Marks kan het nog wel een paar maanden duren voordat alle banken individueel akkoord zijn met het plan.

Asfalt en olie

Vroon heeft zo’n 3.000 werknemers en 200 schepen. Daarmee is het een van de grootste rederijen van Nederland. In 2016 zakte de omzet met 14 procent naar 485 miljoen euro. Het nettoverlies bedroeg 189 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan de grote concurrentie in de branche en de slechte olie- en gasmarkt, zei het in een verklaring, na veel media-aandacht voor de noodsituatie van Vroon.

Vroons portefeuille is zeer divers. Schepen van Vroon vervoeren onder meer auto’s, asfalt, containers, vee en chemische stoffen. Daarnaast is het ook actief in de offshore-industrie. Waarschijnlijk zal het bedrijf snijden in het vervoer van auto’s en olie, omdat het daar een klein marktaandeel heeft. Twee olietankers zijn al verkocht, drie staan in de etalage. In het vervoer van asfalt kan worden uitgebreid, aldus Marks.