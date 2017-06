Psychiater Chabot: eisen aan euthanasie in praktijk uitgehold

De stijging van het aantal euthanasiegevallen bij patiënten met dementie en met chronische psychiatrische problemen is verontrustend. Dat schrijft psychiater/psychotherapeut Boudewijn Chabot vandaag in een opiniestuk.

Chabot, die bekendstaat om zijn strijd voor het recht op een zelfgekozen levenseinde, maakt zich zorgen over de stijging van euthanasie bij mensen met dementie (van 12 in 2009 naar 141 in 2016) en bij mensen met chronische psychiatrische problemen (van 0 naar 60 in dezelfde periode). „Juist bij dementie en chronische psychiatrie heeft de financiële uitkleding van de zorg de kwaliteit van leven aangetast. Je kan op je vingers natellen dat door dit alles het aantal euthanasiegevallen de pan uit kan rijzen.”

Volgens Chabot zijn de wettelijke zorgvuldigheidseisen voor euthanasie in de praktijk uitgehold. Zo moet er sprake zijn van ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’, maar onderzoekt de toetsingscommissie amper of dit ook echt het geval is, schrijft hij.

