Oud-bondskanselier Helmut Kohl (87) overleden

Oud-bondskanselier Helmut Kohl is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn CDU-partij vrijdag bevestigd.

De politicus was van 1982 tot 1998 bondskanselier. Eerst van West-Duitsland, vanaf 1990 van het herenigde Duitsland. Hij is daarmee de langstzittende bondskanselier van na de Tweede Wereldoorlog.

Kohl wordt gezien als de vader van de Duitse eenwording. Ook was hij samen met de Franse president François Mitterrand de drijvende kracht achter het Verdrag van Maastricht in 1992, waarmee de Europese Unie werd opgericht.

In 2008 kwam hij na een val in een rolstoel terecht. Sindsdien kwakkelde hij met zijn gezondheid. In 2004 verscheen het eerste deel van tot nu toe drie delen van zijn memoires.