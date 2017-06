OM eist 2 jaar tegen agent die homo’s afperste

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op vrijdag twee jaar celstraf geëist tegen een agent die homo’s afperste bij een ontmoetingsplek. Daarvan is een halfjaar voorwaardelijk. De 37-jarige Tim van B. chanteerde tientallen mannen die seks hadden bij een mannenontmoetingsplek langs de A1 en A27. Volgens het OM is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar, en moet hij een verplichte behandeling ondergaan.

Van B. maakte foto’s van de auto’s van de mannen en zocht met de kentekengegevens via het politiesysteem vervolgens hun persoonlijke gegevens op. Hij gebruikte het account van een collega. Daarna stuurde hij een brief waarin hij duizend euro in bitcoins eiste. Anders zou hij de foto´s openbaar maken. Volgens het OM ontvingen op 30 april 2015 in totaal 31 personen zo’n brief. Geen van de slachtoffers betaalde. Twintig mannen deden aangifte, en de overige elf slachtoffers maakten een melding.

Account collega

De brieven waren in het meervoud geschreven, waardoor de suggestie werd gewekt dat er sprake zou zijn van meerdere daders. De collega wier account de agent gebruikte was daarom eerst ook een verdachte in de zaak. Na zijn aanhouding wilde Van B. in eerste instantie niets zeggen. Pas toen een uitgebreid onderzoeksrapport uitkwam en hij zijn schuld had bekend, werd de collega uitgesloten als verdachte. Het OM concludeerde daarom:

“Er is nog een ander slachtoffer in deze zaak, en dat is de collega die in het strafonderzoek is betrokken geraakt terwijl ze er helemaal niet mee te maken had. En dat terwijl politiemensen blind op elkaar moeten vertrouwen om samen te kunnen opkomen voor de veiligheid in de samenleving.”

De twee jaar straf is voor drie delicten in totaal: afpersing, schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Van B. zei in de rechtbank in Utrecht op vrijdag dat hij zich schaamde voor zijn gedrag. Ook heeft hij zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers.

Onderzoek van een psycholoog heeft uitgewezen dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij zou een compulsieve en obsessieve persoonlijkheidsstoornis hebben. Ook zou hij ten tijde van de misdrijven depressief zijn. Volgens het OM waren die problemen eerder bij politie niet opgemerkt omdat de agent introvert zou zijn. Wel wist de politie dat Van B. ook financiële problemen had.