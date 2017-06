NS-personeel staakt maandag in Den Haag en Zwolle

Personeel van de NS legt maandagochtend van vijf uur tot negen uur het werk neer op de stations Den Haag Centraal en Zwolle. Dat heeft vakbond FNV Spoor vrijdag aangekondigd.

Een staking op deze plaatsen zal volgens een NS-woordvoerder de hele dag voor “grote hinder” zorgen, ook elders in het land. De spoorvervoerder adviseert reizigers op zijn website te overwegen niet met de trein te reizen. Vooralsnog gaat de NS niet proberen de staking via de rechter aan te vechten.

De staking is een gevolg van onenigheid tussen FNV en de NS over het beheer van stationswinkels en aanbestedingen van regionale spoorlijnen. De NS biedt sinds vorig jaar niet meer mee op aanbestedingen van spoorlijnen buiten het hoofdnet. Het vervoersbedrijf is van plan zich de komende jaren te concentreren op de grote, drukke spoorlijnen. FNV vreest voor de werkgelegenheid bij de NS, en roept het bedrijf op te blijven meedingen naar aanbestedingen in de regio.

Eetgelegenheden

Daarnaast wil FNV dat de NS de winkels en eetgelegenheden op de stations zo veel mogelijk in eigen beheer houdt. De NS is momenteel bezig die zaken uit te besteden aan externe partijen. Tevens eist de vakbond dat er op dubbeldekstreinen voortaan altijd twee conducteurs worden ingezet. Dat moet de sociale veiligheid in de trein verbeteren.

Onderhandelingen over de FNV-eisen zijn volgens de vakbond al anderhalf jaar bezig. Twee weken geleden stelde FNV een ultimatum. Nadat de NS daar niet op reageerde, omdat er volgens de vervoerder nog “voldoende aanknopingspunten waren” om door te praten, kondigde de bond woensdag al aan dat er acties zouden gaan volgen.

Henri Janssen, bestuurder van FNV-spoor, spreekt van een “laatste redmiddel”. Hij beschuldigt de NS van een onwrikbare houding in de onderhandelingen. “Dat de acties gevolgen hebben voor de reizigers beseffen we goed. De NS doet net alsof wij niet in gesprek willen en direct het uiterste middel inzetten. Dat is niet het geval. We doen dit niet zomaar.”