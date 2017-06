‘Miljard euro boete voor Google’

De Europese Commissie gaat Google een boete opleggen voor machtsmisbruik die mogelijk boven de 1 miljard euro uit kan komen. De Financial Times schrijft op basis van twee bronnen in Brussel die bekend zijn met het dossier dat de beslissing de komende weken bekendgemaakt zal worden.

De boete zou een belangrijke stap zijn binnen een proces dat al zeven jaar loopt. De internetgigant werd aangeklaagd door concurrerende prijsvergelijkers die vinden dat het bedrijf zijn macht misbruikt. Google zou op zijn veelgebruikte zoekmachine de prijsvergelijker Google Shopping “systematisch bevoordelen”. Daardoor zou ook de keuzevrijheid van consumenten worden beperkt. Zowel Google als de Europese Commissie willen niet reageren.

Na een eerder tussenrapport van Brussel zei Google in 2016 niet zo machtig te zijn als wordt gesuggereerd. Andere spelers zoals Amazon zouden binnen de online verkoop een grotere speler zijn. Google zou simpelweg “de meest relevante advertenties” tonen in zijn zoekmachine, en concurrenten zouden juist veel extra bezoek krijgen via de zoekmachine.

Intel

De boete zou hoger uit kunnen vallen dan de recordboete naar aanleiding van machtsmisbruik voor Intel in 2009. Dat bedrijf kreeg toen een boete van 1,1 miljard euro opgelegd. Naast het dossier over machtsmisbruik lopen er nog twee andere Europese mededingingszaken tegen Google. Brussel kijkt onder meer naar de manier waarop Google’s besturingssysteem Android op de markt is gezet.

Naar verwachting zal Google de boete aanvechten. In dat geval kan een definitieve uitspraak in de zaak nog jaren uitgesteld worden. Google begon als zoekmachine in 1998, maar heeft sindsdien veel diensten daaraan toegevoegd. In Europa is Google verreweg de meest populaire zoekmachine.

Brussel wordt er van beticht dat ze een agressieve campagne voert tegen Amerikaanse techbedrijven. Sinds 2000 zijn onder meer Microsoft, Intel, Apple, Google, Facebook en Amazon onderzocht en in meerdere gevallen beboet.