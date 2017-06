Met groten der aarde aan de varkensmaag

Helmut Kohl was een politicus zoals de Duitsers het graag zagen: groot en omvangrijk – op het dikke af. Er is wel eens gezegd dat de Beierse politicus Edmund Stoiber, die ooit de ambitie had bondskanselier te worden, dat nooit zou zijn geworden omdat hij geen buik had. Hij was te slank.

Duitsers vertrouwen dat niet. Ze hebben niet voor niets een keuken die bekend staat als deftig und kräftig (zwaar en voedzaam), en bieren die tot de beste ter wereld horen. Voor menig Duitser begint de geloofwaardigheid van een politicus in de keuken en de kroeg

Nauwelijks een jaar geleden bevestigde de huidige minister van Justitie van Duitsland, Heiko Maas – mager, en in zijn vrije tijd actief als triatleet – dat een slanke postuur geen aanbeveling is in de Duitse politiek.

Misprijzend

Tegen het populaire weekblad Bunte zei Heiko Maas dat hij vaak misprijzend op zijn slanke figuur wordt aangesproken. „Menigeen schijnt te denken dat een minister letterlijk een ‘zwaar’ optreden moet hebben.”

Van slankheid had Helmut Kohl geen last. Hij hield van goed eten en drinken. Zijn geboortestreek, Rheinland-Pfalz, heeft in Duitsland en zelfs daarbuiten een zekere culinaire renommee. Kohls favoriete maaltijd was de beroemde Pfälzer Saumagen, een machtig vleesgerecht dat met groenten en veel kruiden in een varkensmaag dient te garen en dat er daarna precies zo uitziet als een vegetariër het in zijn ergste dromen voorstelt. Helmut Kohl smulde ervan.

In de hectische dagen van de Duitse eenwording in 1990 trakteerde hij zijn buitenlandse gasten graag op deze regionale culinaire specialiteit. En zo zaten in willekeurige volgorde de Britse premier Margaret Thatcher, de Franse president Francois Mitterrand, Sovjetleider Michail Gorbatsjov en de Amerikaanse president Ronald Reagan al dan niet griezelend naast of tegenover Kohl aan de Duitse varkensmaag.

Het streekrestaurant waar hij het vaakste kwam, ook met de groten der aarde, was Deidesheimer Hof, in het Duitse wijnstadje Deidesheim, niet ver van Kohls woning in Oggersheim.

In de carnavalstijd wordt in Rheinland-Pfalz jaarlijks de Pfälzer Saumagen-Orden uitgereikt, de orde van de varkensmaag. Uiteraard heeft Helmut Kohl de medaille die daarbij hoort, ook opgespeld gekregen – in 1992.

Kohl liet zich dit soort dingen graag aanleunen; het droeg bij aan zijn populariteit. Zo konden de Duitsers weer eens zien dat hun kanselier ook maar een mens was, die net als zij verzot was op lekker en vooral veel eten.