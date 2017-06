Kamp en Middelkoop niet gehoord in corruptiezaak

Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) en voormalig minister Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) worden niet als getuige gehoord in de zaak-Dotterbloem. Dat heeft de rechtbank vrijdag besloten. De zaak-Dotterbloem is een omvangrijke corruptiezaak tegen politie- en defensieambtenaren. Ambtenaren zouden zich hebben laten omkopen door autobedrijven in ruil voor informatie. Met de betrokken autobedrijven is geschikt.

Werkstraffen In de zaak-Dotterbloem zijn er tot nu toe twaalf werkstraffen uitgedeeld aan autohandelaren, bleek dinsdag op de zitting. Vijf verdachten uit de auto-industrie hebben een taakstraf geweigerd: zij vinden dat hun niets te verwijten valt. De zaken tegen twintig verdachten werden geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs of omdat de betrokkenen ten onrechte tot verdachte waren bestempeld. Het OM schikte verder met Pon (voor 12 miljoen) en met Peugeot en Renault (elk 2 miljoen). De zes van corruptie verdachte ambtenaren moeten allen voor de rechter verschijnen.

De verzoeken werden dinsdag gedaan door de advocaten van de verdediging tijdens een regiezitting. Daar werd ook verzocht om oud-minister Hans Hillen (CDA) te mogen horen als getuige. De rechtbank heeft daar nog geen beslissing over genomen. De rechtbank wil eerst het verhoor van Hillen, dat nog niet in het dossier opgenomen was, inzien en maakt op de regiezitting op 14 september een beslissing over Hillen.

Klassenjustitie

Diverse advocaten wilden Van Middelkoop als getuige horen in de strafzaak tegen zes van corruptie verdachte ambtenaren. Datzelfde geldt voor demissionair minister Kamp, die gratis navigatie-cd’s kreeg van Pon en voor Hans Hillen, die vorige week in NRC verklaarde dat hij de zaak het liefst buiten het Openbaar Ministerie (OM) en de Tweede Kamer om had afgehandeld.

Volgens de advocaten zou er sprake zijn van klassenjustitie omdat de oud-ministers dezelfde voordeeltjes kregen als de verdachten maar niet worden vervolgd. Maar volgens het OM voegt het horen van de oud-ministers niets toe aan het dossier. Daar gaat de rechtbank in mee:

“Het niet vervolgen van de opgegeven getuigen raakt naar het oordeel van de rechtbank (…) niet direct aan de vervolgingsbeslissing in de zaak van de verdachten.”

Ook heeft de verdediging, zo oordeelt de rechtbank, onvoldoende aangetoond dat zij direct betrokken waren bij de aanbesteding of bij de gevraagde korting.