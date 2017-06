Intercity Brussel op hsl opnieuw vertraagd

De intercity die tussen Amsterdam en Brussel moet gaan rijden op de hogesnelheidslijn (HSL) heeft opnieuw vertraging opgelopen. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, Infrastructuur) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het startmoment waarop de intercity zou rijden werd eerder al uitgesteld naar december 2017. Hieraan worden nu nog eens minimaal zes maanden toegevoegd. NS heeft Dijksma laten weten dat de levering van de benodigde beveiligingssoftware door treinbouwer Bombardier is uitgesteld naar 31 juli. Hierdoor schuift het moment dat de intercity gaat rijden ook op. De intercity tussen Amsterdam en Brussel blijft dus voorlopig via het reguliere traject, langs Roosendaal, rijden.

Dijksma zegt “het maximale gedaan” te hebben “om de levering door Bombardier te bespoedigen”. NS schrijft “zorgvuldigheid boven snelheid” te verkiezen en zegt “maximale druk” op de partijen te houden om zodra de software wordt geleverd de treinen zo snel mogelijk op de hsl te laten rijden.

Het spoor van de hsl was oorspronkelijk bedoeld voor Fyra-treinen. De snelle treinverbinding naar Brussel is echter maar korte tijd in gebruik geweest door technische problemen met het materieel.