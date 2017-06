Op beleefdelente.nl volg ik via de webcam het wel en wee van een karekiet die in de Ooijpolder haar eigen eieren plus een koekoeksei uitbroedt. Volgens het commentaar van een wetenschapper zit de kleine karekiet op een tijdbom; zodra het koekoeksjong uit het ei komt zal het binnen 40 uur alle eieren en eventuele jongen van de karekiet uit het nest kieperen. Daarna zal moeder karekiet keihard moeten werken om het grenzeloos hongerige koekoeksjong te voeden. Niet zelden sterft het vogeltje door uitputting. Ik laat mijn dochter het commentaar lezen. „Belachelijk”, is haar reactie; „983 kijkers en niemand doet wat!!”