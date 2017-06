Hof zet streep door miljardenschikking Fortis en VEB

Ageas, de rechtsopvolger van de Nederlands-Belgische bank-verzekeraar Fortis, moet opnieuw met voormalige aandeelhouders om tafel om een akkoord te sluiten over een schadevergoeding. Een eerder overeengekomen schikking van 1,2 miljard euro met een deel van de beleggers is niet bindend voor de rest.

Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof vrijdag bepaald. In maart vorig jaar trof Ageas een schikking met onder meer beleggersclub VEB. Het Belgische bedrijf kwam na jaren van onderhandelingen overeen 1,2 miljard euro te betalen om beleggers te compenseren die de dupe waren geworden van de ontmanteling van Fortis in 2008. Fortis zou zijn aandeelhouders onvoldoende hebben geïnformeerd over de risico’s van de overname van ABN Amro, die aan de val van de bank vooraf ging.

‘Niet redelijk’

Maar een deel van die voormalige aandeelhouders was niet betrokken bij de schikking en stapte naar de rechter om te voorkomen dat ze algemeen verbindend werd verklaard. Deze beleggers, verenigd door het bedrijf Consumentenclaim, vinden het bedrag van 1,2 miljard euro te laag en maken bezwaar tegen de wijze waarop het geld wordt verdeeld. Het akkoord maakt namelijk onderscheid tussen aandeelhouders die zich al snel hebben aangesloten bij een belangenorganisatie en beleggers die dat niet of pas later hebben gedaan. De eerste groep krijgt meer.

En dat is „niet redelijk”, vindt het Hof. Immers: de geleden verliezen zijn voor beide groepen hetzelfde. Bovendien vindt het Hof het vreemd dat de belangenorganisaties die bij de schikking waren betrokken ook een vergoeding opstrijken. „De indruk is gewekt dat het eigen belang van de belangenorganisaties een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de schikkingsovereenkomst”, aldus het vonnis.

Ageas, dat met de schikking hoopte een einde te maken aan jaren van juridische procedures, moet nu opnieuw met de beleggersclubs en belangenorganisaties om tafel om tot een akkoord te komen dat voor iederéén acceptabel is.

De betrokken partijen krijgen daarvoor van de rechter tot 17 oktober. Komen ze in de komende vier maanden niet tot een akkoord, dan kan Ageas een rechtszaak tegemoet zien van de beleggers die niet met de schikking hebben ingestemd.