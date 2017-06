Haagse agent die verdacht wordt van lekken voorlopig vrij

Een politieagent uit Den Haag die dinsdag werd opgepakt omdat hij mogelijk informatie gelekt heeft, is weer vrij. Dat maakte het OM bekend. Ook degene aan wie hij gelekt zou hebben, zit niet meer in hechtenis.

Allebei zijn ze nog wel verdachte, maar na verhoor en het doorzoeken van de woning van de agent is er volgens het OM geen reden meer om hen vast te houden. Woensdag werd een derde verdachte opgepakt, op verdenking van medeplichtigheid.

Officieel wordt de agent verdacht van schending van het ambtsgeheim en ambtelijke corruptie. De man zou informatie uit politiesystemen hebben gehaald en doorgespeeld. Wellicht is er sprake van een link met de hennephandel.

DBB

Saillant detail is dat de agent heeft gewerkt bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), die het Koninklijk Huis en bedreigde politici beveiligt. Hij liep daar stage, volgens Geert Wilders onder meer in zijn team.

Ten tijde van die stage, begin dit jaar, kwam nieuws naar buiten dat een agent uit dat team opgepakt was voor het lekken van informatie. Wilders besloot tijdelijk niet in het openbaar te verschijnen als gevolg van de onthullingen.

De agent was ook degene die in 2012 de 17-jarige Rishi Chandrikasing doodschoot op station Hollands Spoor. De rechtbank besloot toen dat de agent niet fout had gehandeld.