‘Explosie bij kleuterschool China was misdrijf’

De explosie bij een kleuterschool in het oosten van China op donderdag was een misdrijf. Volgens de Chinese politie is het duidelijk dat er opzet in het spel was, meldt het Chinese persbureau Xinhua.

Een 22-jarige verdachte zou omgekomen zijn bij de explosie, meldt AFP op basis van Chinese televisie. Hij zou een huisgemaakte bom gebruikt hebben. Het is niet duidelijk of er een politiek motief was voor de daad. Volgens autoriteiten had de man psychische problemen:

“In het appartement [van de dader] is explosief materiaal gevonden.”

Het aantal slachtoffers van de explosie is opgelopen naar acht. 65 mensen zijn gewond geraakt, waarvan acht nog in een kritieke toestand verkeren. Bij de explosie zijn volgens autoriteiten geen kinderen of leraren omgekomen.

In een video vlak na de explosie is te zien dat er wel kinderen gewond zijn geraakt. Het incident vond plaats in Fengxian, in het oosten van het land, toen ouders bij de ingang van de kleuterschool aan het wachten waren om hun kinderen op te halen.

Scholen in China zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk het doelwit geweest van aanvallen. Volgens autoriteiten ging het altijd om daders met psychische problemen. Zo verwondde een man vorig jaar zeven scholieren van een basisschool in het noorden van het land.