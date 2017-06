‘Eerst associëren, dan visualiseren’

„Ik zie veel natuur, veel kinderen en veel zwangere vrouwen. En heel veel kleur. Mensen maken duidelijk de koppeling met de lente en de zomer, met dingen die in bloei staan.” Aan het woord is fotograaf Khalid Amakran, hartstochtelijk Rotterdammer en gefascineerd door jongeren. Voor NRC wierp hij alvast een blik op de inzendingen van de maand juni, met als thema ‘Groei’.

Groei (90 jaar verschil)

Coby Soolsma Maaike Echt gegroeid!

E. van Asseldonk

„Jongeren zitten nog niet vastgeroest in een overtuiging, zijn onzeker. Ze blijven zoeken, tot ze iets gevonden hebben waar ze zich aan vast proberen te houden. Tot ze op hun bek gaan. En weer verder gaan zoeken. En weer iets vinden. En weer op hun bek gaan. En weer. En weer. Zo blijf je eigenlijk je hele leven groeien. Mateloos intrigerend.”

Het is iets wat volgens Khalid zichtbaar is in de foto Groei (90 jaar verschil) van Coby Soolsma. „Die springt eruit, en niet alleen omdat het een van de weinige zwart-witfoto’s is. Het is een pakkend, contrasterend beeld. Het handje van de pasgeboren baby in de hand van de oma laat op een heel mooie manier zien waar groei toe leidt.”

Groeipijnen

De foto van het meisje bij het raam, van Maaike, zit volgens Khalid vol metaforen. „Ze reikt naar het licht, wat planten in de natuur ook doen. Zij probeert het groen aan te raken, maar er zit een raam tussen dat haar tegenhoudt. Iets proberen te pakken waar je nog niet helemaal bij kan; dat is eigenlijk waar we allemaal tegenaanlopen in het leven. Dat is waar de groeipijnen vandaan komen. Maar ook de compositie is goed, het onderwerp staat mooi in een kader. En er is een mooi kleurcontrast. Dit is gewoon een goede foto.”

Grappig vindt hij Echt gegroeid!, door E. van Asseldonk. „Is dit van tevoren bedacht of is het toeval? Maakt niks uit, want het beeld wekt je interesse. Klopt ook qua compositie. Zou het hun auto zijn op de achtergrond? Dat gaat nog lastig worden.”

Stad zonder hart

Kracht. A. Breve

Dat persoonlijke favorieten en kwaliteit niet altijd hand in hand gaan, bewijst Kracht, de foto van A. Breve. Het is het standbeeld van Zadkine in Khalids geliefde Rotterdam. „Ik snap het verhaal. Het beeld staat symbool voor het hart van de stad dat weggebombardeerd is in WOII. Het staat ook voor de wederopbouw, de groei van Rotterdam. Technisch geen beste foto, en ook de kleur is niet mooi. Maar het onderwerp is goed.”

Hoe Khalid zelf een ‘groei’-foto zou maken? „Door te associëren, dat werkt altijd. Welke woorden passen bij groei? Ver, omhoog, vooruitgang, snel, langzaam… Als je dat gaat visualiseren, kan je van alles fotograferen. Mensen, natuur, architectuur. Of een grote stad. Had ik Rotterdam al genoemd?”

