De pro-Trump-krant snapt de kiezer wel

Gary Abernathy is uitgever en redacteur van de Times-Gazette in Hillsboro, Ohio.

Met endorsements spreken Amerikaanse kranten zich traditiegetrouw uit voor een presidentskandidaat. Als uitgever en redacteur van The Times-Gazette, een klein dagblad in het zuidwesten van Ohio (Hillsboro, 6600 inwoners), sprak ik namens onze redactie daarom vorig jaar mijn steun uit aan de kandidatuur van Donald Trump.

Een onschuldige actie, dacht ik. Totdat iemand tegen me zei: „Heb je gezien dat Rachel Maddow gisteravond The Times-Gazette noemde?” Maddow is de presentator van een populaire, linkse televisieshow op MSNBC. „Echt waar”, vroeg ik verbaasd.

Toen belde Politico, een site met een enorm bereik. Ik merkte algauw dat alom werd bericht – vaak lacherig – over de twee zinnen waarin wij onze steun hadden uitgesproken. De naburige Cincinnati Enquirer kopte: „Deze krant in Ohio is één van de zes die achter Donald Trump staan. Niet één van de zes in Ohio – één van de zes in het hele land.”

Hillsboro is het centrum van Highland County, dat al tientallen jaren stemt op de Republikeinse kandidaat voor het presidentschap, maar bij uitstek enthousiast was over Trump. Uiteindelijk behaalde hij hier 75 procent van de stemmen, tegenover 64 procent voor Mitt Romney in 2012.

Het interessante is dat de conservatieven die ik spreek Trump niet echt als een van hen beschouwen. Doorsnee Republikeinen zien Trump veeleer als een onafhankelijke kandidaat die onder de Republikeinse vlag heeft meegedaan.

Het klimaatverdrag houdt onze lezers niet zo bezig, wel de lokale heroïne-epidemie

Maar ze staan merendeels nog altijd achter hem. Ze waarderen Trumps ‘America First’-agenda, niet omdat ze in isolationisme geloven, maar omdat ze vinden dat de hoogste prioriteit van de overheid de Verenigde Staten en de Amerikaanse burgers moeten zijn.

De tweets van de president ergeren zijn aanhangers soms net zozeer als zijn tegenstanders en als er één kritiek wordt gedeeld, is het dat hij minder moet twitteren. Maar zijn voorlopige onvermogen om de gezondheidszorg te hervormen, een belastingherziening door te voeren, Islamitische Staat te vernietigen of ‘het moeras droog te leggen’ is vooral de schuld van rechtbanken die zich vergalopperen en het openlijke ‘verzet’ tegen alles wat Trump wil.

Wat Trumps aanhang ook in hem waardeert, zijn de kenmerken waarop de media nu juist genadeloze kritiek hebben. De mensen hier – een boerengemeenschap met ook nog wat bescheiden middenstanders en hier en daar een fabrieksarbeider – zijn openhartig en direct. Ze hebben hun buik vol van politici wier uitspraken altijd weer net zo uitgekiend lijken dat ze niets zeggen en niemand kwetsen.

Begrip

Ik begrijp dat wel. Jaren geleden heb ik een tijdje vrijaf genomen om in de politiek te gaan werken. Ik weet wat de kandidaten en politici moeten zeggen en hoe ze dit moeten zeggen. Ik word soms horendol van alles wat Trump zegt en zou willen dat hij zich meer als een typisch politicus zou gedragen. Maar dan bedenk ik dat hij in dat geval vermoedelijk weer de steun van de volksbeweging zou verliezen die hem zover heeft gebracht.

De negativiteit die de berichtgeving over Trump beheerst, is hier vaak onderwerp van gesprek. Zaken waar niet vaak over wordt gesproken: James B. Comey, belastingaangiften, het klimaatverdrag van Parijs en de Russen. In plaats daarvan praten wij over de epidemie van heroïne-overdoses die onze gemeenschap teistert.

Ja, Hillsboro is landelijk gelegen en heeft een merendeels blanke bevolking. Maar daarmee zijn de inwoners of Trump-aanhangers onder hen nog geen racisten, homofoben of islamofoben.

Afgelopen weekend berichtte ik over de opening van een tentoonstelling over de segregatie op de scholen die zich hier in de jaren vijftig voltrok. De tentoonstelling eert de nog levende leden van de Afro-Amerikaanse gemeenschap die een episode in de plaatselijke geschiedenis hebben doorgemaakt waar te lang aan voorbij is gegaan. Er was een groot aantal aanwezigen, blank en zwart. Ook in het land van Trump worden stappen naar raciale harmonie gezet.

En ook al behaalde Trump in Highland County een grote meerderheid, er zijn ook mensen die niet op hem hebben gestemd en niets van hem moeten hebben. Maar over het algemeen geniet Trump nog altijd brede steun, ondanks de lawine van negatieve nieuwsberichten. De burgemeester van Hillsboro merkte laatst op dat hij weer Trump-borden in de tuinen ziet opduiken, als steunbetuiging dan wel als provocerend gebaar.

Onpartijdige berichtgeving

Ik ben een redacteur die bij de meeste thema’s conservatief is. Maar ik ben geen conservatief redacteur. Ik streef naar degelijke, onpartijdige berichtgeving, in theorie en praktijk, ongeacht het onderwerp waar we verslag van doen, en we doen ons best om alle partijen recht te doen – nauwgezet, eerlijk en met respect. Onze politieke inslag is voorbehouden aan de opiniepagina. Ik zou willen dat meer van mijn progressieve collega’s ook die taakopvatting zouden hebben.

Ik ben nog altijd verbluft dat onze beknopte steunbetuiging aan Trump zoveel aandacht opleverde. Trump won in onze staat uiteindelijk met een stevige marge van 8 procent. En dan te bedenken dat Trump in dertig staten de meerderheid van de stemmen heeft behaald, maar dat hij in de meeste van die staten door geen enkele krant werd gesteund. Beter kan de kloof tussen de ‘gevestigde media’ en miljoenen Amerikanen toch niet worden gedemonstreerd?

Na de verkiezingen heeft de leiding van een aantal nieuwsmedia beloofd zich nog eens op hun aanpak te bezinnen. Als ze hun politieke berichtgeving ook maar iets weten bij te stellen, zal in 2020 de steun van een kleine krant in Zuid-Ohio voor de presidentskandidaat van een grote partij misschien geen nationaal nieuws meer zijn, welke kandidaat die krant ook kiest.