Deze kunstenaar beschildert de kauwgom op het plaveisel

Ben Wilson wordt liefkozend de Chewing Gum Man genoemd, de Kauwgomman. De 53-jarige Britse kunstenaar heeft sinds 2004 alleen al in de straten van Londen zeker tienduizend stukjes platgetreden kauwgom beschilderd.

De Kauwgomman komt woensdag naar Nederland. Een groepje bewonderaars en galerie Hamer hebben de eerste monografie over Wilsons schoenzoolkunst uitgegeven: The Chewing Gum Alchemist. Ze willen de publicatie vieren met een tweedaagse tentoonstelling in Amsterdam.

De Kauwgomman zal passanten op passende wijze de weg wijzen naar de expositie. Vanaf het Centraal Station gaat hij op stukjes kauwgom in het plaveisel een spoor van miniatuurkunstwerken aanbrengen, leidend naar het tentoonstellingsadres.

Beton, auto’s, surveillancecamera’s, billboards, zwerfafval – schoonheid is in het stadslandschap ver te zoeken, zegt Wilson. „Onze omgeving is zeer gecontroleerd en wat we nodig is diversiteit.” Met zijn schilderijtjes op gevonden stukjes kauwgom, en niet op de straattegels zelf, omzeilt hij de bureaucratie die de maatschappij in de greep heeft, zegt de kunstenaar.

Foto Ben Wilson Foto Ben Wilson Foto Ben Wilson

Barbecueaansteker

De techniek heeft hij zelf ontwikkeld. Eerst maakt hij het stukje gom zacht met een barbecueaansteker. Met drie lagen glazuur prepareert hij het vervolgens tot een geschikt canvas. Zijn met acrylverf gemaakte kunstwerk beschermt hij ten slotte met een transparante laklaag.

Sommige schilderijtjes blijven soms een jaar goed, andere verdwijnen snel. „Niet erg”, zegt de Kauwgomman, „alles is tijdelijk. Het gaat om het creatieve proces.”

Wilson verricht zijn kunst liggend op een matje, met een kniebeschermer onder zijn linkerelleboog. Sommige passanten denken dat hij een zwerver is die op straat zijn roes uitslaapt. En tweemaal is hij gearresteerd. Ten onrechte, zegt hij. „Ik ben geen graffiti-kunstenaar. Wat ik doe is niet verboden, want ik beschilder kauwgom, en niet het trottoir.”

This London street artist - Chewing Gum Man - paints over chewing gum. We found him on the millenium bridge. pic.twitter.com/CFoVHdyuzk — Jeff Goldsmith (@yogoldsmith) June 12, 2017

Op zijn site is een staalkaart van zijn werk te zien. Een bonte verzameling grillig gevormde, veelkleurige miniaturen. Portretten van mensen en dieren, stadsgezichten en tekstboodschappen. Sommige zijn in een paar uur af, met andere is hij soms dagen in de weer.

Verzoekjes

Op de tentoonstelling in Amsterdam biedt Wilson twintig bakstenen met een kauwgomschilderijtje te koop aan voor achthonderd euro per stuk. Foto Ben Wilson

De Kauwgomman staat open voor verzoeknummers, die hij in een notitieboekje noteert. In Muswell Hill, de wijk in Londen waar hij woont, is het wel en wee van buurtgenoten af te lezen aan zijn straatkunst. Voor het postkantoor herinnert bijvoorbeeld een Rest In Peace-werkje aan een overleden postbode. En toen een vestiging van Woolworth’s sloot, zette Wilson op verzoek van de leiding van het warenhuis alle namen van de ontslagen personeelsleden op een schilderijtje. Voor een schoenenwinkel is een schilderijtje met een huwelijksaanzoek.

Op de tentoonstelling in Amsterdam biedt Wilson twintig bakstenen met een kauwgomschilderijtje te koop aan. Maar zijn straatkunst maakt hij om niet. Het helpt, zegt Wilson, dat zijn vriendin kostwinner is.

Met zijn kunst hoopt de Kauwgomman een bescheiden bijdrage te leveren aan het bij elkaar brengen van mensen. In Londen is hij daarin geslaagd. Toen hij een paar jaar geleden opnieuw werd gearresteerd op verdenking van het beschadigen van openbaar eigendom, werd de aanklacht al snel geseponeerd. Tientallen winkeliers, straatvegers en zelfs buurtagenten hadden zich gemeld, om duidelijk te maken dat Wilson geen kwaad in de zin heeft.

De kunst van de Kauwgomman gaat intussen de wereld over. Nederland is het zevende buitenland waar hij exposeert. Maar daar blijft het niet bij, zegt Ben Wilson. „We leven in een digitale wereld. Met hun telefoons nemen voorbijgangers foto’s die ze rondsturen. Zodra ik ze heb voltooid, beginnen mijn schilderijtjes hun eigen leven.”