Door de dunne huid schemeren de aderen

Op de grond, in de hoek van de kamer ligt een baby op te laden. Een draad uit de luier verbindt haar met het stopcontact.

De foto is gemaakt op de Bilbao Reborn Doll show in Noord-Spanje. Daar werden deze week high-end babypoppen getoond en verhandeld. Realistische babypoppen bestaan al een tijd, maar de nieuwste generatie reborns zijn zo levensecht dat het beangstigend is. De poppen worden gemaakt van platinum siliconen, materiaal waarmee ook cosmetisch chirurgen werken. De duurste exemplaren kunnen ademen en zuchten als een echte baby. Hun huid is zo dun dat de blauwe aderen er doorheen schemeren.

De batterijen van een Babyclon Animatronic worden opgeladen. Foto: Reuters / Vincent West

Een deel van de aantrekkingskracht van de poppen lijkt de associatie met de geboorte te zijn. Op dit soort beurzen wordt soms live een keizersnede uitgevoerd. Uit een nepplacenta wordt dan een reborn-pop gesneden, waarna het publiek joelt en applaudisseert. In Bilbao hadden poppen een navelstreng of lagen in een couveuse.

Er bestaan mannelijke verzamelaars, maar de poppen worden toch vooral gekocht door vrouwen. Vrouwen die nooit een kind hebben kunnen krijgen, die een kind zijn verloren of wier kinderen zijn uitgevlogen. Zoals één van hen tegen ABC News over haar pop zei: „Het is nog mooier dan een baby. Ze heeft geen vieze luiers, blijft altijd baby en gaat nooit uit huis.”

Een baby gemaakt van vinyl op de Bilbao Reborn Doll Show. Foto: Reuters / Vincent West

Maar ook voor baby’s die plassen bestaat een publiek. Bij het bedrijf Los Babyclon kan een pop, voor 260 euro extra, drinken en plassen. Een pop van dit bedrijf varieert in prijs van ongeveer 250 tot 3.500 euro. Er zijn ook zelfmaakkits te koop. Elfenoortjes kosten 150 euro.

Een waarschuwing: laat de pop nooit onbeheerd achter in de auto. Voorbijgangers hebben eerder ramen ingeslagen en een babypop gered.