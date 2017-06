Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

De lange, eenzame weg van Chelsea Manning

Het lekken van staatsgeheimen aan Wikileaks leverde haar in 2013 een veroordeling tot 35 jaar gevangenisstraf op. Nu ze vrij is, vertelt Chelsea Manning aan The New York Times over waarom ze het deed en de isolatie die erop volgde. Dit is de lange, eenzame weg van Chelsea Manning. Tip van redacteur Floor Boon. Lees hier: The Long, Lonely Road of Chelsea Manning

Het ‘neppopulisme’ van May Deze analyse in The New York Review of Books van de Britse verkiezingen en het ‘neppopulisme’ van Theresa May ten aanzien van Brexit is heel scherp, vindt Amerika-redacteur Frank Kuin. Lees hier: Britain: The End of a Fantasy

Zo neemt het Zeta-kartel wraak op ‘verraders’

Propublica maakte een indrukwekkende longread over de slachtpartij die het Zeta-drugskartel in 2011 aanrichtte in het Mexicaanse grensstadje Allende. Als wraak, nadat een informant de traceerbare codes van de mobiele telefoons van kartelleden aan Amerikaanse drugsbestrijders had verstrekt. Door lekken belandde informatie over het ‘verraad’ razendsnel bij het kartel. Tip van chef digitaal Wieland van Dijk. Lees hier: How the U.S. Triggered a Massacre in Mexico

Vanuit de achterbuurt tot in het Franse kabinet Mooi interview van The Guardian met Mounir Mahjoubi (33), vindt buitenlandredacteur Jacco Hupkens. De whizzkid van de Macron-campagne hield Russische hackers op afstand, en krijgt nu een plaats in het Franse kabinet. Bekijk hier: Mounir Mahjoub​i​, the ‘geek’ who saved Macron’s campaign: ‘We knew we were going to be attacked’

De Russische moorden in Londen

Buzzfeed heeft een flink onderzoeksdossier van moorden in Londen die gelinkt zouden zijn aan Rusland, tipt beeldredacteur Arjan de Jongh. Berezovski, Litvinenko, Golubev en een zwik Britten in die kringen die overleden door twijfelachtige zelfmoorden. Lees hier: From Russia With Blood