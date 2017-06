Las deze week dat er binnen twintig jaar een wc komt die – als je erin geplast hebt – meteen het zuur-, zout- en eiwitgehalte van je urine meet en zo nodig een recept naar de apotheek mailt. Daar kan je een paar uur later het medicijn ophalen. Waarom de uitslag niet naar je lijfarts gaat? Die bestaat niet meer. Die aardige dokter is vervangen door een robot. Die robot krijgt wel info van je plee en die slaat hij op in zijn geheugen. In dat geheugen staat ook al je bloeddruk die een in je lichaam ingebouwde chip die ochtend heeft doorgegeven. Dat doet die chip drie keer per week. En als de robot een keer een fout maakt wordt hij niet meteen aan de schandpaal genageld zoals nu bij artsen vaak gebeurt. Die dokters willen daar van af. En bepaalde patiënten willen dat die paal blijft. Liefst op het dorpsplein. Dat je er met het hele dorp omheen kunt joelen. En eieren gooien. Gewoon of digitaal.

Vroeg me af of ze er ook al voor kunnen zorgen dat bij een hele lage bloedsuikerspiegel, een zogenaamde hypo, je auto niet start zodat je geen brokken kunt maken. Dit naar aanleiding van de diabetescrash van afgelopen zaterdagavond op het Amsterdamse Stationsplein. Een meneer stond met zijn auto op dat plein, werd door de politie gesommeerd weg te gaan en reed vervolgens een roedel toeristen plat tegen een muurtje. Ik dacht: ik wil ook wel een hypo. Dan kan ik tenminste met mijn auto het Centraal Station bereiken. In onze autoluwe hoofdstad is dat als gewone gezonde Amsterdammer namelijk niet meer te doen. Op de Eerste Hulp van het OLVG komen regelmatig overspannen automobilisten binnen die ten einde raad hun TomTom hebben ingeslikt. Na minimaal drie dagen dolen door het centrum. Het met zijn auto scheppen van toeristen door diezelfde meneer is een ander geval. Dat kan en mag natuurlijk absoluut niet. Maar bij diverse Amsterdammers is er een vorm van begrip voor deze actie. Toeristen worden sinds de rolkoffertjestsunami van de afgelopen jaren door velen gezien als duiven en die moeten weg. Of er moeten regels komen. Een toeristenfietsverbod bijvoorbeeld. Dat scheelt duizenden omver gekegelde voetgangers per dag. En een bierfietsverbod natuurlijk. Maar dat spreekt voor zich.

Maar een hypo kan de mens dus verwarren. Moet Jesse dan ook niet eens getest? Niet omdat die aardige jongen uit die suffe onderhandelingen met Mark, Alexander en Sybrand is gestapt, maar omdat hij er überhaupt aan meedeed. Hij had toch ooit zijn eigen verkiezingsprogramma wel gelezen? En toch ook wel gehoord wat zijn collega’s aan hun kiezertjes hadden beloofd? Daar zit toch een Grand Canyon tussen? Daar valt toch niks te polderen? Uiteindelijk struikelden ze over de vluchtelingen. Volgens Jesse heeft iedere sloeber recht op asiel. En daar dachten de anderen anders over.

Las dat ze het nog niet echt gehad hadden over de vluchtelingen van de VVD. De Londense bankiers die de liberalen na de Brexit graag hier naar toe willen halen. En hun bonussen moeten belastingtechnisch gezien even coulant behandeld worden als de inkomsten van de bejaarde Mick Jagger en die lekkere linkse Bono. Grappig dat elke partij zijn eigen vluchtelingen heeft. Maar wel een beetje suf om Jesse nu de schuld van de mislukking te geven. Hoezo? Vriend van mij belde twee dagen voor zijn huwelijk naar zijn toekomstige vrouw dat het niet doorging en een vriendin zei voor het altaar glashard nee tegen haar saaie bruidegom. Kwam door zijn corsage. Toen wist ze het zeker! Kortom Jesse: trots op je.

Als een hypo mensen verwart dan sjouwen er een hoop diabetici op de wereld. De gokker die de familie van het tennismeisje Richel Hogenkamp hersenkanker toewenst omdat haar nederlaag diegene 1.500 euro heeft gekost. Hoe ziek ben je als je op een Nederlandse tennisoverwinning gokt? Misschien was het wel die ene tennistrainer vanuit de bajes. Die hield ook wel van een gokje.

Mensen in de war. Het zijn er velen. Terwijl ik dit stukje tik hoor ik dat de geradicaliseerde Amsterdammer die bij Guus Meeuwis stond te filmen door het OM verdacht wordt van het voorbereiden van een terreurdaad. Het onderzoek is nog niet klaar. De rechtbank laat hem voorlopig vrij. Wat ik denk? Bloed prikken. Bij alle rechters.