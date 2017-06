Demonstranten Londen bestormen gemeentehuis

Zo’n vijftig tot zestig mensen hebben vrijdagmiddag het gemeentehuis van de Londense deelgemeente Kensington and Chelsea bestormd. Dat melden Britse media. De demonstranten zijn boos omdat ze onder meer vinden dat de gemeente niet genoeg doet voor mensen die bij de fatale brand in de Grenfell-woontoren hun huis kwijt zijn geraakt.

De demonstranten willen dat de gemeente publiekelijk harde toezeggingen doet over wat ze gaat doen voor de ontheemden. De gemeenteraad liet een geschreven verklaring uitgaan, met daarin de belofte zoveel mogelijk mensen te voorzien van een nieuwe woning in de wijk. De raadsleden wilden echter niet naar buiten komen om met de demonstranten te praten.

Daarom gingen de demonstranten het gemeentehuis binnen. Mustafa Al Mansur, de organisator van het protest, vertelde aan de BBC hoe dat volgens hem gebeurde:

“De mensen waren niet tevreden met de reactie van de gemeente. Ze raakten gefrustreerd en liepen naar het gebouw. Ze gebruiken geen geweld om binnen te komen. Daarna stonden ze in de hal te praten.”

Toen de demonstranten binnen waren, greep de politie in. Dat leidde tot een “fysieke confrontatie”, zegt protestleider Al Mansur. Sommige mensen gingen na het politieoptreden naar buiten, anderen bleven volgens de BBC binnen. Voor zover bekend zijn er bij de bestorming geen gewonden gevallen.

May zegt 5,7 miljoen noodhulp toe Premier Theresa May heeft vrijdag tijdens een bezoek aan de wijk waarin de rampflat staat 5,7 miljoen euro aan noodhulp toegezegd. Het geld moet er onder meer voor zorgen dat mensen die hun woning kwijtraakten, zo dicht mogelijk in de buurt nieuw onderdak krijgen. “De steun is ervoor bedoeld dat slachtoffers weer voor zichzelf en hun geliefden kunnen zorgen”, aldus May. May deed haar toezegging nadat de Londense burgemeester Sadiq Khan felle kritiek op haar had geuit. Khan stuurde de premier een open brief, waarin hij haar opriep uit te leggen hoe ze slachtoffers en omwonenden zou gaan helpen. Volgens Khan zorgt de gebrekkige informatievoorziening van de overheid voor boosheid onder de buurtbewoners.

Isolatiemateriaal

De menigte was ook boos omdat de gemeente geen duidelijkheid verschaft over het aantal bewoners van de uitgebrande flat. Daarnaast heerst er woede over het goedkope isolatiemateriaal dat volgens The Guardian bij een renovatie in 2016 zou zijn aangebracht op de buitenkant van het gebouw. Via dat materiaal kon het vuur zich hoogstwaarschijnlijk zo snel verspreiden.

Het dodental van de brand, die afgelopen woensdagmorgen de 24 verdiepingen tellende Grenfell-toren volledig verwoestte, ligt officieel op dertig. Ongeveer zeventig mensen worden nog vermist. Het vermoeden is daarom dat het aantal dodelijke slachtoffers nog aanzienlijk zal oplopen. Volgens de politie zal een deel van de overledenen waarschijnlijk nooit geïdentificeerd kunnen worden.

Premier Theresa May moest vrijdagavond na een ontmoeting met omwonenden van de ramptoren door de politie naar haar auto worden begeleid. Boze demonstranten belaagden haar. Zij verwijten May dat ze pas twee dagen na de brand heeft gesproken met buurtbewoners.

Ook koningin Elizabeth en prins William bezochten vrijdag de rampplek. Ze spraken met wijkbewoners, hulpverleners en vrijwilligers. De 91-jarige koningin prees de “dapperheid” van de brandweerlieden die de brand hadden bestreden en de “ongelofelijke ruimhartigheid” van de vrijwilligers.