Coentunnel afgesloten na politieactie

Bij de Coentunnel heeft de politie vrijdagmiddag een auto klemgereden. In de auto zaten drie verdachten die waren gevlucht na een beroving waarbij met een vuurwapen gedreigd werd, iets eerder in Zaandam. Bij de politieactie werd een inzittende gearresteerd, twee sloegen op de vlucht. De Coentunnel is vanuit de rijrichting Oostzaan afgesloten.

De Verkeersinformatiedienst waarschuwt dat verkeer niet de A8 naar Amsterdam op kan. Het verkeer vanuit Oostzaan wordt weer teruggeleid en omgeleid via de A10 noord. Van zuid naar noord is de Coentunnel wel gewoon open.

Beroving, geen schietpartij

Bij de beroving in de Dodonaeusstraat in Zaandam is niet geschoten, meldt de politie. Eerder noemde de politie het incident nog een schietpartij. Bij de beroving zijn geen gewonden gevallen.

De politie is bezig met een grote zoekactie naar de andere twee verdachten. Op beelden van de Verkeersinformatiedienst is te zien dat er meerdere politieauto’s, auto’s van het arrestatieteam en brandweerwagens staan.