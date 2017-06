Binnenkijken: Een dijkhuis met een uitgekiend doorkijkje

Doorkijkje „De as,” zegt architect Dirk Jan Postel (60) vanuit zijn dijkwoning nabij het Kralingse bos in Rotterdam. De as was de reden dat hij dit huis kocht. Door vloeren, deuren en stukjes muur weg te slijpen creëerde hij een baan waardoor je van straatkant tot tuinzijde door het huis kan kijken. Dat soort uitzichten, „hoe klein soms ook”, maken een gebouw. Zoals het dakraam boven de trap „waar je de zon ziet opkomen, de sterren ziet verschijnen”. Postel woont hier met vriendin Vergilia Lie Piang (62) en „af toe een kind.”

Lijstje Het huis moest in de basis simpel zijn. Witte muur, grijze vloer. „Kleuren en materialen springen eruit.” Zoals zijn eigen ontwerpen, de rode bank en het blauwe krukje: „twee cirkels uit een rechthoekig stuk hout. De poot is het restmateriaal”. Achter Lie Piang bevond zich tot een maand geleden een negentiende-eeuwse museummuur – „lijsten van plint tot plafond” – maar toont nu een poging de kunst van groot naar klein te hangen. „Die lamp hing er al.” De blauwe klok is een wereldkaart van Tom Shannon. Door de witte en zwarte rand, „dag en nacht”, kun je zien hoe laat het wereldwijd is. Daaronder een naakt van Haukur Óskarsson. „Alles staat een jaar tegen de plint voordat het wordt opgehangen.”

Ontbijtje Binnenkort heeft het stel een „blind date”. Vanwege Wake Up In Architecture, tijdens de Rotterdamse architectuurmaand, logeren liefhebbers bij architecten. Postel kijkt ernaar uit. „Bloemen en chocolade op de logeerkamer. Een ontbijtje met alles erop en eraan.” Wie vraagt naar tips, krijgt een persoonlijk plattegrondje. Getekend door Postel, onderdeel van het ontbijt met alles erop en eraan.

Van IKEA? „Prullenbakken.”

Meenemen bij brand? „Dierbare boeken. Ik overweeg een mobiel boekenkastje te maken. Voor het geval dat.”