Amazon neemt supermarktketen Whole Foods over

Internetgigant Amazon neemt de Amerikaanse biologische supermarktketen Whole Foods over. Dat hebben de bedrijven vrijdag bekendgemaakt. De overname, ter waarde van ongeveer 13,7 miljard dollar, omgerekend zo’n 12,3 miljard euro, hing al enige tijd in de lucht.

Amazon betaalt om en nabij de 37,5 euro per aandeel. De deal moet in de tweede helft van het jaar worden beklonken. Whole Foods Market, zoals de supermarktketen officieel heet, behoudt zijn eigen merknaam. Ook blijft John Mackey aan als bestuursvoorzitter en zal het hoofdkantoor van het bedrijf in Austin, Texas gevestigd blijven.

Jeff Bezos, oprichter en bestuursvoorzitter van Amazon, is blij dat zijn bedrijf Whole Foods heeft kunnen binden:

“Miljoenen mensen houden van Whole Foods omdat ze het beste natuurlijke en biologische voedsel bieden, en het leuk maken om gezond te eten. Ze doen fantastisch werk en we willen dat dat zich voortzet.”

Biologische en veganistische producten

Whole Foods werd in 1978 opgericht in Austin en is uitgegroeid tot de grootste biologische supermarktketen van de Verenigde Staten. De supermarkt staat bekend om zijn biologische en veganistische producten. Het bedrijf heeft meer dan 460 winkels en 87.000 medewerkers in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Het afgelopen jaar behaalde Whole Foods een omzet van ruim 14 miljard euro.

Amazon gaat met de deal door met het uitbreiden van zijn imperium. Het bedrijf kocht in maart de Arabische online marktplaats Souq.com.

Na de bekendmaking van de deal ging branchegenoot Ahold Delhaize, net als veel andere Europese supermarktbedrijven, hard onderuit op Damrak. De koers van het bedrijf ging 7 procent in het rood. Zestig procent van de omzet van Ahold Delhaize komt uit de Verenigde Staten.