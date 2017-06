Ajax-aanvoerder Klaassen vertrekt naar Everton

Davy Klaassen heeft z’n laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De aanvoerder van de nummer twee uit de eredivisie vertrekt naar Everton, de nummer zeven uit de Premier League. De transfer kost de Engelsen 27 miljoen euro. Klaassen tekent een contract tot medio 2022.

De 24-jarige Klaassen maakte zijn debuut in het eerste van Ajax in 2011. In totaal kwam hij tot 181 wedstrijden. Daarin scoorde hij 55 keer. Met Ajax werd Klaassen in 2012, 2013 en 2014 kampioen. Dit jaar behaalde hij de finale van de Europa League waarin de Amsterdammers verloren van Manchester United.

‘Voorbeeld voor de jeugd’

Na het vertrek van coach Peter Bosz verliest Ajax opnieuw een van de steunpilaren van het elftal. Toch is directeur spelersbeleid Marc Overmars niet rouwig om de overgang, zo zegt hij in een verklaring:

“Natuurlijk hadden wij onze aanvoerder liever nog een jaar hier gehouden, maar Davy is inmiddels 24 jaar. Hij maakt al zes seizoenen deel uit van de A-selectie, nadat hij hier de gehele jeugdopleiding doorlopen heeft. Eigenlijk is hij daarmee een voorbeeld voor spelers die vanuit onze jeugd in het eerste elftal komen.”

Klaassen zegt op de website van Ajax de club, waar hij vanaf 2004 in de jeugdopleiding speelde, nooit te vergeten:

“Het doet mij pijn om Ajax te verlaten, ik heb een fantastische tijd bij de club gehad. [...] Nu is het tijd voor de volgende stap in mijn carrière. Everton is ook een mooie club, ik ken de trainer en ben klaar om mij te laten zien in een van de beste competities van de wereld.”

Bij Everton komt Klaassen twee andere Nederlanders tegen, beide met een verleden bij Ajax: trainer Ronald Koeman en keeper Maarten Stekelenburg.