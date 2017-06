Spinozapremies naar puberteit en eiwitten

De Spinozapremies gaan dit jaar naar een puberteits-psycholoog, een ‘gecondenseerde materie’-natuurkundige, een eiwit-scheikundige en een genoomanalyse-natuurkundige. Zij krijgen ieder 2,5 miljoen euro, naar eigen inzicht te besteden aan onderzoek.

Winnares Eveline Crone (1975), hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie, en Michel Orrit (1956), hoogleraar spectroscopie van moleculen in gecondenseerde materie, zijn beiden verbonden aan de Universiteit Leiden. De andere twee gelauwerde wetenschappers werken allebei in Utrecht: Albert Heck (1964), hoogleraar biomoleculaire massaspectometrie en proteomics, en Alexander van Oudenaarden (1970), hoogleraar kwantitatieve biologie van genregulatie.

De NWO-Spinozapremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. NWO kent de Spinozapremies jaarlijks toe aan drie of vier in Nederland werkzame wetenschappers die ‘voortreffelijk en baanbrekend onderzoek’ doen met grote internationale uitstraling. Ook dienen zij volgens NWO een inspiratie te zijn voor jongere onderzoekers.

Vaak bèta’s

De prijs, die sinds 1995 jaarlijks naar drie of vier hoogleraren aan een Nederlandse universiteit gaat, is in totaal (inclusief dit jaar) 85 keer uitgereikt, 64 keer aan een wetenschapper in de bètahoek (inclusief biomedische wetenschappen), en 21 keer aan een alfa- of gamma-onderzoeker.