Lorde: ‘Wat je hoort heb ik echt meegemaakt’

Twaalf jaar jong was ze toen ze ontdekt werd. Zestien toen ze met haar debuutalbum Pure Heroine in 2013 de wereld veroverde. David Bowie herkende kort voor zijn dood haar talent en noemde haar „de toekomst van de popmuziek”. Nu haar tweede album Melodrama er is, loopt Lorde niet langer de kans om tot „meest invloedrijke tiener van Nieuw-Zeeland” uitgeroepen te worden. In november bereikte ze de rijpe leeftijd van twintig jaar.

Haar artiestennaam Lorde (spreek uit: lord) dankt Ella Yelich-O’Connor aan haar obsessie met de adel en het vorstenhuis van Engeland, waar ze als onderdaan van het Britse Gemenebest uit het Nieuw-Zeelandse Takapuna diep ontzag voor had. Een Lord wilde ze zijn, met een –e erachter om haar vrouwelijkheid te benadrukken. Haar debuutsingle ‘Royals’ haalde de eerste plaats in de hitparades van de VS, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. In 2014 won ze de Grammy voor het beste Pop Vocal Album. Van Pure Heroine werden wereldwijd meer dan vijf miljoen exemplaren verkocht.

New York

Aan de telefoon vanuit New York, de plaats waar ze de songs van Melodrama ontwikkelde met producer Joel Little, maakt Lorde geen geheim van haar Nieuw-Zeelandse wortels. ‘Record’ klinkt uit haar mond als ‘riccohd’ en ‘hard’ wordt ‘hâhd’ in het authentieke ‘kiwi’-accent dat ze in haar muziek naar de achtergrond heeft gedrongen. Haar geboortegrond aan de andere kant van de wereld zou haar twintig jaar geleden een achterstand hebben gegeven, zegt ze blijmoedig. Nu, met de verworvenheden van internet, is de muziek van jonge artiesten onmiddellijk bereikbaar voor iedereen. „In mijn muziek streef ik naar een maximum aan verbondenheid met de luisteraar. Dat lukt alleen als je eerlijk bent. Ik veroorloof me enige poëtische vrijheid, maar wat je hoort in mijn songs heb ik echt meegemaakt.”

Het leven is een feest, met alle liefdesverdriet en katers die daarbij horen

Bij volwassen worden hoorden haar zoektocht naar vrijheid en haar wankele schreden op het liefdespad, zoals vastgelegd in de nummers ‘Green Light’ en ‘Writer in the Dark’. „Bij het schrijven van deze songs had ik regelmatig de neiging om al mijn haar eruit te trekken en naakt over Times Square te gaan rennen, zo eng en confronterend was het om mijn gevoelens te verwoorden. Mijn eerste album was de weerslag van mijn jeugd, toen ik nog niets wist van het echte leven. Ik zat in een cocon waar ik uit moest breken om dit moeilijke tweede album te maken. Nu het er is ben ik blij dat het niet alleen maar break up songs zijn geworden. Het melodrama dat erin zit hebben we een beetje aangedikt in de titel. Het leven is een feest, met alle liefdesverdriet en katers die daarbij horen.”

„All the glamour and the trauma and the fucking melodrama”, zingt Lorde in het nummer ‘Sober II (Melodrama)’ dat het album zijn titel gaf. Haar artistieke carrière tot nu toe is een leerproces geweest, zegt ze, waarbij ze moest vechten om de muziek te maken die haar voor ogen stond. Er zitten elementen van EDM (electronic dance music) in haar songs, maar in het nummer ‘The Louvre’ kan ze ook spotten met „the boom boom boom boom” die nodig is om de mensen aan het dansen te krijgen. „Mijn grootste angstbeeld was dat ik in een formule van gangbare popmuziek gedwongen zou worden. Joel Little en ik hebben de tijd genomen om een album met een spanningsboog en optimale expressie te maken. Bij het eerste liedje dat ik schreef was ik me er meteen al van bewust dat muziek een momentopname is waarin je een deel van je bestaan vastlegt. De glorie van mijn tienerjaren heb ik genoeg bezongen; nu is het moment gekomen om de strijd met het echte leven aan te gaan.”

Bowie

Ella Yelich-O’Connor valt stil aan de telefoon als de naam van David Bowie valt. Ze ontmoette hem in 2013 op de verjaardag van actrice Tilda Swinton en herinnert zich hoe hij haar hand vasthield en diep in haar ogen keek. Zijn dood in januari 2016 kwam als een schok. Bij het eerbetoon tijdens de Brit Awards zong ze ‘Life on Mars’ met Bowies oorspronkelijke begeleidingsband. „Als songschrijver voel ik me bevoorrecht dat ik hem heb mogen kennen en dat hij zulke goede woorden voor me over had. In mijn muzikantenleven heb ik veel voorbeelden gehad, maar bij het maken van dit album was David Bowie de inspirator die me hopelijk naar een hoger plan heeft getild. Oh man, wat mis ik hem.”

Wat is er deze zomer te doen? We hebben de culturele hoogtepunten van de zomer op een rijtje gezet

Na ruim twee jaar stilte aan het concertfront maakte ze haar comeback in april tijdens Coachella, het festival in de Californische woestijn dat meer dan 30.000 bezoekers per dag trok. „Het voelde alsof ik meteen in het diepe werd gegooid. Ik geloof dat ik het er wel redelijk van af heb gebracht. Dat opent perspectief voor mijn tournee, die in concertzalen alleen maar intiemer kan worden dan daar in die bloedhitte. Optreden is iets wat ik heb moeten leren. In het begin vond ik het lastig om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Nu ren ik met een positieve instelling het podium op en heb ik er zin in.”

Melodrama verschijnt vrijdag 16/6 op Republic/Universal. Optreden Lorde 4/10 in 013, Tilburg.