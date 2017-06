Waar blijft toch die romkom met Tinder in de hoofdrol?

Ruimte- en tijdreizen, cyborgs en geavanceerde oorlogvoering: Hollywood prikkelt onze fantasie door te laten zien wat er in de (nabije) toekomst mogelijk is. En filmmakers spelen natuurlijk gretig in op huidige ontwikkelingen. Zo gaat James Bond altijd op pad met de nieuwste, futuristische gadgets op pad en staat het bestaan van de mensheid op het spel door technologie in de Terminator-films.

De Amerikaanse publieke omroep NPR ging op onderzoek uit en somde genres op waar technologie een prominente rol heeft gekregen. En dan hebben we het nog niet eens over horrorfilms. Want ook die zijn niet bepaald subtiel in het integreren van technologie in hun verhaallijn.

Waar blijft toch die techie romkom?

The Ring (2002) en het vervolg daarop Rings (2016)? Daar wordt je vermoord na het zien, of eigenlijk zelfs door de video zelf. In One Missed Call (2008) is het niet de butler die in de bibliotheek met een mes de personages te lijf gaat, maar is het een mobiele telefoon die aan het moorden slaat. En ook videobellen is niet zonder gevaren. In Unfriended (2014) is Skype de schuldige. In de Paranormal Activity-delen is een videocamera de getuige van de moorden.

Maar waar blijft toch de romantische komedie waarin online daten - of een andere technologische ontwikkeling - de hoofdrol speelt? NPR kon er geen vinden, blijkt uit hun reportage.



Happy ending

Zo vragen de radiomakers zich af: komt het door een tekort aan romkoms? Er worden er niet zoveel meer geproduceerd als vroeger en dus hebben filmmakers minder kansen om het genre te laten evalueren, meent NPR.

Een andere reden is misschien het genre. Leent de spanningsopbouw van romantische komedies zich wel voor technologie? Nee, zegt een expert tegen NPR. Het gaat juist om de reis naar een happy end. En die reis is met behulp van technologie een stuk minder spannend. Een andere expert stipt aan dat er geen visuele effecten nodig zijn. Die hebben geen functie. “En van links naar rechts swipen is ook niet interessant om naar te kijken.”

Het gaat om menselijke interactie, volgens sommige filmmakers is Hollywood vergeten hoe ze dat in beeld moeten brengen. En als er al scenario’s zijn die wel afwijken van het klassieke romkom verhaal, dan komen ze vaak niet voorbij de studio, zegt een scriptschrijver:

“De mensen die romkoms goedkeuren zijn nog steeds mannen van middelbare leeftijd. Sociale media en dating-apps zijn nooit onderdeel geweest van hun leven. Die hebben ze ook nooit nodig gehad. Die mannen zijn allemaal getrouwd in 1986 en waren rijk genoeg zodat ze geen hulp nodig hadden om een tweede vrouw te vinden in 1999.”

Maar, zo zeggen alle experts, het gaat veranderen. Ze weten alleen nog niet hoe en hoe snel. “Hollywood just needs some time.”