Uitspraak liquidatieproces Passage op 29 juni

Het gerechtshof in Amsterdam doet op 29 juni uitspraak in het hoger beroep van liquidatieproces Passage. Het hoger beroep in de strafzaak Passage, waarin een reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld centraal staat, startte vier jaar geleden. Het gerechtshof behandelde 600 ordners met dossier tijdens ruim 150 zittingsdagen en verhoorde ruim honderd getuigen. Donderdag werd het onderzoek formeel gesloten in het extra beveiligde justitiecomplex van Schiphol.

De zaak naar de onderwereldmoorden startte ruim tien jaar geleden. De eerste van de tien verdachten werden eind 2006 en begin 2007 gearresteerd. Van de rechtbank kregen drie van de tien verdachten levenslang, ‘moordmakelaar’ Fred Ros kreeg dertig jaar en andere verdachten kregen ook forse celstraffen.

Hoofdverdachte Dino S. werd vrijgesproken van de beschuldiging dat hij opdrachten had gegeven voor moorden.

In de zaak, voor Nederland het grootste liquidatieproces ooit, staan tien verdachten terecht. Tegen vier van hen is in hoger beroep levenslang geëist, ook weer tegen S. Met twee anderen sloot het Openbaar Ministerie (OM) een deal als kroongetuige.

Verjaringstermijn

Moord kent geen verjaringstermijn, en daarom konden de daders van vijf moorden uit 1993 nog worden vervolgd. De andere twee liquidaties – van Kees Houtman en Thomas van der Bijl – werden in 2005 en 2006 gepleegd.

Hoewel de kroongetuigen La S. en Ros elkaar op een aantal punten tegenspreken, vindt justitie dat de twee mannen betrouwbare en consistente verklaringen hebben afgelegd.

S., de enige verdachte in het proces die donderdag aanwezig was, wilde er zelf niet op reageren. “Alles is gezegd”, zei hij, aldus ANP.