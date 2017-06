Kamer wil bescherming internet-of-things-apparaten

De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt hoe internet-of-things-apparaten beter beschermd kunnen worden tegen computercriminaliteit. Het gaat om apparaten zoals routers, webcams of slimme thermostaten die zijn verbonden met het internet. De Kamer wil weten welke minimale veiligheidseisen aan zulke apparaten kunnen worden gesteld en hoe deze kunnen worden afgedwongen.

Kamerleden Maarten Hijink (SP) en Kees Verhoeven (D66) hadden de motie vorige week ingediend tijdens een debat over WannaCry, de gijzelsoftware die halverwege mei snel om zich heen greep. Alleen tweemansfractie Forum voor Democratie stemde tegen.

Honderden miljoenen consumentenartikelen zijn op het internet aangesloten. Vaak zijn deze niet goed beveiligd, zo wordt het standaardwachtwoord veelal niet veranderd in een zelfgekozen wachtwoord. Dit maakt dat het relatief simpel is voor computercriminelen om zich toegang te verschaffen tot bijvoorbeeld een router. Zogeheten botnets zijn geautomatiseerd bezig om zoveel mogelijk apparaten te kapen, waarbij de apparaten gewoon blijven werken. Deze netwerken van geïnfecteerde spullen worden gebruikt voor grootschalige cyberaanvallen, bijvoorbeeld om websites plat te leggen. “Niemand zit te wachten op een massale cyberaanval via gehackte waterkokers of koelkasten”, schrijven de Kamerleden in de motie.

NRC-journalist Wouter van Noort over het mysterieuze botnet Hajime

Vorig jaar stelde Kamerlid Verhoeven al een keurmerk voor om ‘slimme’ apparaten te beveiligen, maar daar kreeg hij geen meerderheid voor. De Europese Commissie doet ook onderzoek naar een eventuele standaard voor zulke apparaten.